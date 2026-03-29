Équipe de France : la compo des Bleus pour affronter la Colombie

Voici la compo officielle des Bleus pour le match entre la Colombie et l’équipe de France.
Ce dimanche soir, l’équipe de France conclue sa tournée nord-américaine par un match amical contre la Colombie. Découvrez ci-dessous la compo très remaniée alignée par Didier Deschamps, qui a tout simplement bouleversé intégralement son onze, avec notamment Zaïre-Emery préféré à Camavinga au milieu. Coup d’envoi à 21h au Northwest Stadium de Landover (Maryland).
La compo des Bleus
Samba – Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Kanté (cap) – Akliouche, Cherki, Doué – Thuram.
🚨 𝗟𝗘 𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘́𝗙𝗜𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗘 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 🇫🇷🇨🇴— BeFootball (@_BeFootball) March 29, 2026
Doué – Cherki – Akliouche alignés : dîtes vous que ce sont les « remplaçants » 😭😭😭😭
Vos pronos ? 👀 pic.twitter.com/2sag6PQ3PD