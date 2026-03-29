Équipe de France : la compo des Bleus pour affronter la Colombie

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Voici la compo officielle des Bleus pour le match entre la Colombie et l’équipe de France.

Ce dimanche soir, l’équipe de France conclue sa tournée nord-américaine par un match amical contre la Colombie. Découvrez ci-dessous la compo très remaniée alignée par Didier Deschamps, qui a tout simplement bouleversé intégralement son onze, avec notamment Zaïre-Emery préféré à Camavinga au milieu. Coup d’envoi à 21h au Northwest Stadium de Landover (Maryland).

La compo des Bleus

Samba – Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Kanté (cap) – Akliouche, Cherki, Doué – Thuram.

