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FRANCE

PSG : après son like douteux, Chevalier s’est encore distingué en mal

Par Raphaël Nouet - 31 Mar 2026, 00:00
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Lucas Chevalier arrivant à Clairefontaine dans sa tenue douteuse.
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En novembre, le gardien du PSG Lucas Chevalier avait liké une publication vantant le Rassemblement National. Cette fois, il s’est présenté au rassemblent des Bleus avec une tenue guère inspirée…

Soit Lucas Chevalier n’en a strictement rien à faire de ce qu’il se dit sur lui, soit il a la mémoire courte. Dans tous les cas, cela devient compliqué de défendre le gardien du PSG ! On se souvient qu’en novembre, il s’était reprendre de volée après avoir liké un réel Instagram du compte « spittinfakt », dans lequel on pouvait entendre un représentant des Républicains soutenir le Rassemblement National : « Invité sur le plateau de LCP, ce représentant LR n’a pas dissimulé son soutien fervent au RN s’il avait à faire un choix entre ce dernier et le Nouveau Front Populaire, laissant de marbre ce plateau infecté de gauchistes », était-il écrit en description.

Un look skinhead du pire effet…

Lucas Chevalier avait alors plaidé l’erreur, assurant ne pas avoir voulu liké. Il avait également fait savoir via son entourage qu’il n’était pas du tout raciste, preuve en est, du sang asiatique coule dans ses veines. Admettons. Mais seulement quatre mois après cette polémique, était-il nécessaire d’arriver à Clairefontaine habillé tout en noir, avec un gros manteau de cuir façon skinhead ? La scène a fait s’interroger l’émission Quotidien présentée par Yann Barthès.

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Le journaliste qui revient sur cette tenue explique que cette veste de la marque Barbour a été portée par tous les catégories de gens, pas seulement des skins. Mais que la tenue portée par chacun envoie un message qui vaut mille discours. Et que dans le cas de Lucas Chevalier, il n’est guère flatteur…

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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