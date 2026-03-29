Colombie – France (1-3) : une victoire pour conclure la tournée aux USA, les notes des Bleus

Ce dimanche soir, l’équipe de France a conclu sa tournée nord-américaine par une grosse victoire face à la Colombie (3-1), trois jours après le succès contre le Brésil. Découvrez nos tops, flops et notes chez les Bleus.

Les tops

LACROIX

Appelé pour la première fois avec le forfait de Saliba, il a connu sa première sélection après le rouge d’Upamecano face au Brésil. Un baptême plutôt bien réussi, et il a enchaîné contre la Colombie avec un nouveau très bon match. On aurait aimé dire qu’il peut croire à une petite place dans la liste pour cet été, mais sauf blessure de dernière minute dans ce secteur, il ne devrait pas être de la partie.

DOUÉ

Entré pour jouer 25 minutes face au Brésil jeudi soir, le joueur du PSG était titulaire sur le côté gauche, et il a été dans la lignée de ce qu’il propose à Paris. Auteur d’un doublé, il ouvre d’abord le score à la 30e d’un tir du droit au sol dévié, avant de marquer à nouveau à la 56e, cette fois sur une reprise tendue du droit à ras de terre. Ses premiers buts en équipe de France, qui vont sans doute lui permettre de composter quasi définitivement son billet pour le Mondial. Plus jeune joueur à inscrire un doublé avec la France depuis Kylian Mbappé contre l’Argentine le 30 juin 2018 à la Coupe du Monde (19 ans et 6 mois), il n’a certes pas totalement été parfait dans le jeu, mais sa prestation ne doit pas être minimisée. Il sort à la 63e pour l’entrée de Ekitike, qui a eu deux grosses opportunités.

AKLIOUCHE

Le joueur de Monaco a également profité du turnover imposé par Deschamps, et il a aussi frappé un gros coup dans la perspective d’être dans l’avion pour les USA cet été. Décisif sur le 2-0, il envoie un centre parfait sur la tête de Thuram, avant de lancer l’attaquant de l’Inter, passeur décisif ensuite pour Doué au moment du 3-0. Il sort à la 63e pour l’entrée de Kolo Muani.

CHERKI

Très remuant ce soir, il a provoqué le premier but avec une superbe passe en profondeur pour Thuram, qui lui a remis avant que Doué n’ouvre le score. Il a su provoquer quelques fautes, et va sans doute donner beaucoup de maux de tête à Deschamps pour sa composition d’équipe cet été. Il sort à la 78e pour l’entrée de Olise.

THURAM

Souvent décevant en équipe de France, il a enfin su se montrer décisif. Buteur à la 41e d’une tête puissante, il a mis fin à une disette de deux ans et demi chez les Bleus. Sur le doublé de Doué, il se mue en passeur décisif grâce à un très bon centre au sol, et a marqué beaucoup de points pour le Mondial. Il sort à la 78e pour l’entrée de Mbappe.

Les flops

DIGNE

On attendait beaucoup de lui alors que Théo Hernandez avait plutôt déçu contre le Brésil. Et on ne peut pas dire que le joueur d’Aston Villa ait vraiment bousculé la hiérarchie. Un placement souvent aléatoire, des ballons perdus (17, plus gros total du match), et beaucoup de questionnements sur le poste de latéral chez les Bleus.

KALULU

Troisième sélection pour le joueur de la Juventus ce soir. C’est souvent par son côté que sont passées les attaques colombiennes, surtout menées par le très remuant Luis Díaz. Complètement dépassé sur le but colombien, Jaminton Campaz a tout le loisir d’ajuster Samba.

Les notes des Bleus

Samba (6) – Kalulu (4), Lacroix (7), L. Hernandez (6), Digne (4) – Zaïre-Emery (5), Kanté (cap) (6) – Akliouche (7), Cherki (7), Doué (8) – Thuram (7).

