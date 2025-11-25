Alors que l’avenir de Xabi Alonso est des plus incertains, le Real Madrid songerait à rappeler Zinédine Zidane sur son banc pour la troisième fois.

L’ambiance est plus que tendue au Real Madrid depuis la révélation que Vinicius Jr avait mis sa prolongation dans la balance pour inciter la direction à virer Xabi Alonso. Marca assure ce mardi que l’ailier n’est pas seul dans son combat face à l’entraîneur : Rodrygo, Jude Bellingham et Federico Valverde sont à ses côtés. Eux non plus n’apprécient pas les méthodes du Basque, accusé de faire des séances vidéo trop longues, de ne pas être tendres avec certains joueurs et d’avoir des favoris.

Reviendrait-il pour un intérim ou pour une longue durée ?

Florentino Pérez réfléchirait à la possibilité de virer un entraîneur qu’il souhaitait pourtant ardemment depuis un an. Et parmi les noms avancés figure celui de Zinédine Zidane ! Le champion du monde 98 est pourtant promis à l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, quand Didier Deschamps tirera sa révérence. Pourrait-il venir pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison et quand même filer chez les Bleus cet été ? Ou pourrait-il carrément se détourner des Tricolores ? Ce serait en tout cas sa troisième expérience sur le banc du Real Madrid après 2016-18 et 2019-21.

Dans ce moment difficiles, les supporters du Real Madrid ont en tout cas choisi leur camp et ce n’est pas celui de Vinicius Jr ! Beaucoup estiment que Xabi Alonso a bien raison de secouer les divas merengue. D’autres sont plus mitigés et réclament simplement à ce que chacun fasse son travail. Sur une banderole déployée à Valdebebas aujourd’hui, on pouvait lire : « Le madridismo veut la paix et l’unité ». Ce serait effectivement pas mal…