OM : un chèque rondelet signé à la Juve pour cet attaquant, le Mercato peut démarrer ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : nouveau rebondissement pour Endrick au Real Madrid !

Endrick lors du match du Real Madrid à Getafe.
Bastien Aubert
25 novembre 2025

Endrick (19 ans), annoncé en prêt à l’OL dès janvier, voit sa situation au Real Madrid provoquer de plus en plus de tensions. Et si Xabi Alonso faisait une énorme erreur de jugement ?

Alors que l’écart entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga fond à vue d’œil (de cinq à un point en seulement deux journées), les choix de Xabi Alonso sont de plus en plus contestés dans la capitale espagnole. Ce week-end encore, le technicien a surpris tout le monde avec une composition lunaire : Rodrygo aligné en pointe aux côtés de Kylian Mbappé, tandis que Vinicius, Camavinga ou encore Valverde débutaient sur le banc. Endrick, lui, n’a même pas eu droit à une entrée en jeu, malgré les difficultés offensives flagrantes de la Casa Blanca.

Une incompréhension totale à Madrid

Le média pro-Real Defensa Central ne cache pas sa stupéfaction : « Sauf imprévu, le Brésilien rejoindra l’Olympique Lyonnais. Selon nos informations, certains membres du club ne comprennent pas la gestion d’Endrick par Xabi Alonso. Des sources fiables soulignent toutefois que le club continue de croire aux capacités de l’attaquant. Il sera prêté et devrait revenir au club. »

Une situation paradoxale : alors que son équipe produit une « bouillie de football », Endrick, prodige brésilien attendu comme l’avenir de la sélection, reste cloué au banc. Et cela grince sévèrement en interne. Certains dirigeants s’inquiètent déjà de l’impact qu’un prêt réussi à Lyon pourrait avoir… notamment si le joueur explose dès la seconde partie de saison.

Lyon l’attend comme le messie

Du côté de l’OL, on ne s’en cache plus : Endrick est vu comme le futur leader offensif d’une équipe en panne d’inspiration. Avec son explosivité, sa capacité à faire des différences individuelles et son instinct de finisseur, il pourrait devenir l’arme fatale d’un club stéphanois qui a cruellement besoin d’un renouveau dans le dernier geste.

Et si Lyon venait à le sublimer, le contraste avec la gestion timorée de Xabi Alonso ne ferait que s’accentuer à Madrid. Le technicien espagnol laisse-t-il filer un futur crack ? La question se pose aujourd’hui…

MercatoOLReal Madrid
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Arkadiusz Milik (Juve)
Juventus Turin...

OM : un chèque rondelet signé à la Juve pour cet attaquant, le Mercato peut démarrer ! 

Par Bastien Aubert
Sidney Govou
Ligue 1...

RC Lens : une légende de l’OL insultée par les supporters, scandale à Bollaert ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports aurait scellé l’avenir de Lucas Stassin !

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Ligue des champions...

OM : immense coup dur pour Greenwood avant Newcastle ! 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Messi envoie Yamal au PSG, ça va aller très vite !

Par Bastien Aubert
Endrick lors du match du Real Madrid à Getafe.
Mercato...

OL Mercato : nouveau rebondissement pour Endrick au Real Madrid !

Par Bastien Aubert
Franck Haise délivrant des conseils à Jonathan Clauss lors d'un match de l'OGC Nice.
Ligue 1...

Revue de presse : Haise lâché par Clauss et le vestiaire de Nice, Rennes a un sauveur qui colle à l’ASSE, Monaco pille l’OM

Par Bastien Aubert
Pierre-Emile Hojbjerg en action lors du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue des champions...

OM – Newcastle : un titulaire de retour dans le groupe marseillais

Par Bastien Aubert
Antoine Kombouaré lors de son dernier match sur le banc du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : Kombouaré déjà dans le train pour remplacer Castro, la folle rumeur fait exploser les supporters ! 

Par Bastien Aubert
Adrien Thomasson (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : 3 signatures dont un cador européen en vue cet hiver !

Par Bastien Aubert
Zoumana Camara (Montpellier)
ASSE...

ASSE : les Verts favorisés en Ligue 2, Zoumana Camara crie au scandale ! 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : comment le FC Barcelone a provoqué la crise du Real Madrid 

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'OM en fusion
Ligue des champions...

OM – VIDÉO : les supporters marseillais et de Newcastle insultent le PSG ! 

Par Bastien Aubert
Abdelhamid Aït-Boudlal (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la future star du football mondial va signer !   

Par Bastien Aubert
Matt O'Riley (OM)
Mercato...

OM Mercato : la première recrue hivernale est déjà connue ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : coup de tonnerre pour l’avenir de Luis Castro ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : un colosse vu à Paris débarque à Geoffroy-Guichard !

Par Bastien Aubert
OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 
Ligue des champions...

OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 

Par Bastien Aubert
Victor Osimhen (Galatasaray)
FC Barcelone...

PSG Mercato : Paris fonce sur un buteur rêvé au FC Barcelone et un coup de folie à 300 M€ ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : Saint-Étienne peut-il gagner la Ligue 2 sans bien jouer ?
ASSE...

ASSE : Saint-Étienne peut-il gagner la Ligue 2 sans bien jouer ?

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi et l’OM égalent un record spectaculaire vieux de plus de 10 ans !
OM...

OM : De Zerbi et l’OM égalent un record spectaculaire vieux de plus de 10 ans !

Par Louis Chrestian
Nicki Nicole de passage à Roland Garros en 2024.
FC Barcelone...

Sa rupture avec Nicki Nicole a porté chance à Lamine Yamal… et malheur au Real Madrid !

Par Raphaël Nouet
Rayan Cherki en difficulté lors du match entre Manchester City et Newcastle.
Ligue 1...

OL : Cherki confondu avec un ex de l’OM, l’incroyable raté de la télévision anglaise

Par Raphaël Nouet
Gana Gueye avec le maillot d'Everton.
Ligue 1...

PSG : l’expulsion lunaire d’Idrissa Gueye (vidéo)

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet