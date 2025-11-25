Endrick (19 ans), annoncé en prêt à l’OL dès janvier, voit sa situation au Real Madrid provoquer de plus en plus de tensions. Et si Xabi Alonso faisait une énorme erreur de jugement ?

Alors que l’écart entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga fond à vue d’œil (de cinq à un point en seulement deux journées), les choix de Xabi Alonso sont de plus en plus contestés dans la capitale espagnole. Ce week-end encore, le technicien a surpris tout le monde avec une composition lunaire : Rodrygo aligné en pointe aux côtés de Kylian Mbappé, tandis que Vinicius, Camavinga ou encore Valverde débutaient sur le banc. Endrick, lui, n’a même pas eu droit à une entrée en jeu, malgré les difficultés offensives flagrantes de la Casa Blanca.

Une incompréhension totale à Madrid

Le média pro-Real Defensa Central ne cache pas sa stupéfaction : « Sauf imprévu, le Brésilien rejoindra l’Olympique Lyonnais. Selon nos informations, certains membres du club ne comprennent pas la gestion d’Endrick par Xabi Alonso. Des sources fiables soulignent toutefois que le club continue de croire aux capacités de l’attaquant. Il sera prêté et devrait revenir au club. »

Une situation paradoxale : alors que son équipe produit une « bouillie de football », Endrick, prodige brésilien attendu comme l’avenir de la sélection, reste cloué au banc. Et cela grince sévèrement en interne. Certains dirigeants s’inquiètent déjà de l’impact qu’un prêt réussi à Lyon pourrait avoir… notamment si le joueur explose dès la seconde partie de saison.

Lyon l’attend comme le messie

Du côté de l’OL, on ne s’en cache plus : Endrick est vu comme le futur leader offensif d’une équipe en panne d’inspiration. Avec son explosivité, sa capacité à faire des différences individuelles et son instinct de finisseur, il pourrait devenir l’arme fatale d’un club stéphanois qui a cruellement besoin d’un renouveau dans le dernier geste.

Et si Lyon venait à le sublimer, le contraste avec la gestion timorée de Xabi Alonso ne ferait que s’accentuer à Madrid. Le technicien espagnol laisse-t-il filer un futur crack ? La question se pose aujourd’hui…