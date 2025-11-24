L’OL a finalisé un transfert samedi

Prêté à Wolfsburg cet été, Saël Kumbedi a connu une cinquième titularisation samedi, synonyme de transfert définitif en Allemagne.

Actuellement, à l’OL, il est surtout question d’Endrick quand on évoque le mercato hivernal. L’attaquant brésilien devrait être prêté par le Real Madrid, sans option d’achat. Paulo Fonseca l’a convaincu de rejoindre les Gones pour se relancer après un an et demi à cirer le banc des Gones. Mais la direction lyonnaise a déjà fait savoir qu’Endrick ne serait pas la seule recrue de l’hiver. Et qu’il y aurait peut-être des départs. D’ailleurs, il y en a un qui a été finalisé samedi !

Kumbedi va rapporter au moins 6 M€

Le latéral droit de 20 ans a été prêté à Wolfsburg à l’intersaison. Son contrat prévoyait un transfert définitif à partir du moment où il atteindrait les cinq titularisations. Ce qui s’est produit contre le Bayer Leverkusen (1-3) samedi. C’était d’ailleurs sa quatrième d’affilée en Bundesliga, preuve que l’ancien Lyonnais a fait son trou chez les Loups. Une autre titularisation a eu lieu en Coupe d’Allemagne. Le seul souci, c’est que depuis que Kumbedi est titulaire, Wolfsburg enchaîne les défaites, déjà quatre !

Mais l’important pour l’OL est qu’il s’apprête à recevoir un chèque de 6 M€ de la part des Allemands. Deux millions supplémentaires pourraient tomber dans les caisses en fonction de divers bonus, sans compter que le club rhodanien recevra 10% d’un futur transfert.