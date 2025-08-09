RC Lens : le RCL s’impose contre Leipzig avec un Florian Thauvin déjà décisif
Ce samedi, le RC Lens s’est imposé face au RB Leipzig pour son dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1.
Le RC Lens et le RB Leipzig étaient opposés à Bollaert ce samedi, avec une victoire finale 2-1 en faveur des Lensois. Après une première mi-temps assez triste et sans but, Lens a ouvert le score à la 59e minute grâce à une tête plongeante d’Adrien Thomasson, bien servi par un centre de Wesley Saïd. Le RC Lens a creusé l’écart à la 64e minute avec un superbe but collectif initié par Florian Thauvin, entré quelques minutes plus tôt, qui a dribblé plusieurs adversaires avant de centrer pour Matthieu Udol, auteur d’un coup de tête décisif.
Malgré ces deux buts, Leipzig a continué à pousser et a réduit l’écart à la 83e minute en deux temps grâce à Loïs Openda, servi par un centre de Johan Bakayoko malgré un premier gros arrêt de Régis Gurtner. Les Sang et Or ont ensuite conservé leur avantage pour s’imposer 2 buts à 1, à une semaine de la réception de l’OL pour la première journée de Ligue 1.
La compo du RC Lens
Risser (g.) (Gurtner, 63e) – Baidoo, Sarr, Udol – Aguilar (Abdulhamid, 80e), Thomasson, Diouf, Machado – Saïd (Satriano, 77e), Fofana (Thauvin, 63e), Guilavogui (Sotoca, 77e).