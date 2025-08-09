Ce samedi, le RC Lens s’est imposé face au RB Leipzig pour son dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1.

Le RC Lens et le RB Leipzig étaient opposés à Bollaert ce samedi, avec une victoire finale 2-1 en faveur des Lensois. Après une première mi-temps assez triste et sans but, Lens a ouvert le score à la 59e minute grâce à une tête plongeante d’Adrien Thomasson, bien servi par un centre de Wesley Saïd. Le RC Lens a creusé l’écart à la 64e minute avec un superbe but collectif initié par Florian Thauvin, entré quelques minutes plus tôt, qui a dribblé plusieurs adversaires avant de centrer pour Matthieu Udol, auteur d’un coup de tête décisif.

Malgré ces deux buts, Leipzig a continué à pousser et a réduit l’écart à la 83e minute en deux temps grâce à Loïs Openda, servi par un centre de Johan Bakayoko malgré un premier gros arrêt de Régis Gurtner. Les Sang et Or ont ensuite conservé leur avantage pour s’imposer 2 buts à 1, à une semaine de la réception de l’OL pour la première journée de Ligue 1.

La compo du RC Lens

Risser (g.) (Gurtner, 63e) – Baidoo, Sarr, Udol – Aguilar (Abdulhamid, 80e), Thomasson, Diouf, Machado – Saïd (Satriano, 77e), Fofana (Thauvin, 63e), Guilavogui (Sotoca, 77e).