Après sa prestation XXL face au LOSC, Florian Thauvin a confié qu’il était dans la meilleure période de sa vie.

Samedi soir, le RC Lens a signé un succès éclatant dans le derby du Nord face au LOSC (3-0). Une victoire d’autant plus marquante qu’elle a mis en lumière un homme : Florian Thauvin. À 32 ans, le champion du Monde 2018 semble revivre, avec un magnifique but inscrit face à son éphémère ancien club.

Au micro de Ligue 1+, le milieu offensif a savouré ce moment unique : « Pour certains le meilleur âge c’est 28 ans, moi ma meilleure période c’est maintenant, j’ai mis beaucoup de choses en place au quotidien pour être performant », a-t-il confié. Puis, en zone mixte, il a développé : « Ce que je ressens, c’est de la joie, de la fierté pour nos supporters, pour le club. Quand j’ai entendu que ça faisait trois ans que le club n’avait pas remporté le derby, je me suis dit qu’on ne pouvait pas laisser passer ce match. On est venu pour ça. On a réussi ce qu’on voulait faire, c’est une grande victoire collective.

« Je savais que j’allais être attendu »

C’est un match rêvé. On marque trois buts sans en encaisser. On apprécie ce genre de moment. Ce sont des moments de communion avec les supporters. On ne forme qu’un. J’ai apprécié l’ambiance et passé une bonne soirée. J’ai ressenti une émotion particulièrement forte. Parce que je reviens dans mon pays, je suis très attaché à la France. Je savais que j’allais être attendu, notamment dans des matchs comme celui-là. On a répondu présent et j’ai répondu présent », a-t-il conclu, esquivant avec humour les questions sur son transfert avorté à Lille.

Avec un Thauvin qui monte en puissance et décisif, le Racing peut envisager l’avenir avec ambition.