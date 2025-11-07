PSG Mercato : un stylo et Paris boucle une prochaine recrue monstrueuse !
RC Lens Mercato : une recrue a débarqué presque par hasard

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage.
William Tertrin
7 novembre 2025

Dernière recrue du mercato du RC Lens l’été dernier, Odsonne Édouard connaissait déjà Pierre Sage avant même que ce dernier ne devienne le coach du RCL.

Dans un mercato très animé, le RC Lens a fourni un très gros travail, entre arrivées et départs. La dernière recrue de ce marché, à un poste tout de même assez important, a même débarqué dans les dernières heures. En effet, Odsonne Édouard a été transféré en provenance de Crystal Palace, alors que Lens misait d’abord sur Lassine Sinayoko de l’AJ Auxerre, avant de se retirer du dossier. Si ce transfert s’est bouclé en dernière minute, il a sans doute été initié quelques mois plus tôt, lorsque l’ancien joueur du PSG a rencontré Pierre Sage, alors libre de tout contrat, sur Paris.

Édouard renaît, le hasard bien fait les choses

« Je l’avais rencontré une première fois le soir où j’ai participé à l’After (sur RMC) », a expliqué le coach lensois en conférence de presse, dans des propos rapportés par Lensois.com. « Il était passé à l’hôtel rencontrer une connaissance que nous avons en commun. Ce soir-là, j’ai discuté avec un footballeur sans me soucier d’un éventuel recrutement, puisque j’étais sans club. Puis, en arrivant ici, on a fait le constat des besoins qu’il y avait dans ce secteur de jeu. On s’est alors tourné vers son profil, sachant qu’il y avait un risque qui a peut-être retardé le recrutement : le fait qu’il avait peu de temps de jeu sur les deux dernières saisons ».

Même si Sage a confirmé qu’il n’avait aucune idée derrière la tête à ce moment-là, sa rencontre avec Édouard a forcément pesé dans la balance au moment où Lens cherchait à faire venir un nouvel attaquant. Auteur de 4 buts en 5 matchs, Édouard est donc en train de se refaire la cerise en Artois, preuve que le hasard peut bien faire les choses.

