PSG Mercato : Dembélé, un départ programmé pour 2027 ?
OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi de retour en Ligue 1 en janvier ?

Elye Wahi lors d'un match de l'Eintracht Francfort en Bundesliga.
Raphaël Nouet
17 octobre 2025

En grande difficulté à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi intéresserait plusieurs clubs français pour le mercato hivernal. Il pourrait retrouver ses anciens clubs, l’OM et le RC Lens, lors de la deuxième partie de saison.

Hier soir, nous avons relayé les informations de la presse allemande, qui explique que l’Eintracht Francfort s’est déjà lassé d’Elye Wahi. Arrivé chez les Aigles en janvier 2025, après six mois catastrophiques à l’OM, l’attaquant n’est pas parvenu à s’y imposer. Pourtant, lors d’une récente interview à L’Equipe, il dit avoir compris beaucoup de choses, notamment qu’il n’était pas assez rigoureux dans sa préparation en France. Il s’est adjoint les services d’un diététicien, par exemple, et fait attention à tout. Mais cela ne suffit pas pour l’Eintracht.

Strasbourg, Nice et le Paris FC sur les rangs

Les médias allemands expliquaient qu’en cas de belle offre, Francfort ouvrirait la porte en janvier à celui qui a été acheté 26 M€ à l’OM. Ekrem Konur assure pour sa part qu’Elye Wahi a gardé la cote en Ligue 1 puisque le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le Paris FC ainsi que d’autres clubs de l’élite auraient fait savoir qu’ils étaient intéressés. Le Racing et le PFC auraient les moyens de verser une indemnité de nature à satisfaire l’Eintracht. Les autres, en revanche…

Quoi qu’il en soit, il semble que l’avenir d’Elye Wahi se situe en France. Et que ses anciens clubs, l’OM et le RC Lens, ont de grandes chances de croiser sa route lors de la deuxième partie de saison…

