En raison de travaux à Saint-Denis, la finale de la Coupe de France 2026 pourrait se jouer en province. Le Vélodrome, deuxième plus grand stade du pays, fait partie des candidats, même s’il y a de nombreux obstacles…

Ce jeudi, lors d’un comité exécutif, le président de la FFF, Philippe Diallo, a révélé que la finale de la Coupe de France 2026 pourrait ne pas avoir lieu au Stade de France : « En raison des travaux pour le Grand Paris, il y a une grande incertitude de pouvoir organiser la finale de la Coupe de France le 23 mai. On pourrait potentiellement modifier la date, sans doute en l’avançant, ou trouver un autre stade (en province) qui préserve la neutralité de la finale. Nous attendrons peut-être de voir quels sont les clubs qualifiés pour trancher ».

A Marseille ou à Lyon, il y aurait des risques d’affrontements

Deuxième plus grand stade du pays, le stade Vélodrome serait le candidat idéal pour accueillir l’événement. Mais il y a plusieurs mais… Le premier, c’est que l’OM a fait de la conquête de la Coupe de France son deuxième grand objectif de la saison après une nouvelle qualification pour la Champions League. Les Phocéens n’ont plus soulevé le trophée depuis 1989. Pour que le Vélodrome soit retenu par la FFF, il faudrait qu’il y ait élimination précoce…

Autre problème soulevé par une finale organisée à Marseille (ou à Lyon, d’ailleurs) : l’identité des participants. S’il s’agit d’un des rivaux historiques de l’OM comme le PSG ou l’OL, les risques d’incidents seraient trop grands. D’ailleurs, lors de la finale délocalisée en 2023 à Lille, il y a quand même eu des bagarres entre Parisiens et Lyonnais… Il semble donc peu probable que le Vélodrome soit retenu. Et pour peu que l’OM aille loin dans la compétition, la meilleure décision pour la FFF sera d’avancer la date de la finale pour la maintenir au Stade de France…