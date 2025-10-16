Un nouveau crack à l’OM et ce n’est pas Robinio Vaz !

L’Olympique de Marseille tiendrait-il déjà sa nouvelle pépite ?

Alors que Robinio Vaz fait l’unanimité depuis son intégration au groupe professionnel, un autre jeune talent est en train de frapper très fort : Tadjidine Mmadi.

Mmadi, la nouvelle sensation olympienne

Né en 2007, le jeune international a livré une entrée XXL face au Maroc lors de la demi-finale de la Coupe du Monde U20. Percutant, explosif, insaisissable, il a fait vivre un calvaire à la défense adverse, confirmant tout le potentiel entrevu ces dernières semaines.

Et ce n’était pas un coup d’éclat isolé : Mmadi a déjà signé un doublé retentissant en Youth League contre le Real Madrid. De quoi attirer tous les regards sur lui au centre RLD.

Vers une montée express en équipe première ?

À Marseille, le staff technique suit de très près son évolution. Selon plusieurs observateurs, Tadjidine Mmadi pourrait intégrer le groupe professionnel dans les prochains mois, à l’image de Robinio Vaz, déjà pleinement intégré.

Et si la blessure d’Amine Gouiri devait se confirmer, la porte pourrait bien s’ouvrir plus tôt que prévu pour le jeune ailier ou buteur.

L’OM mise (encore) sur la jeunesse

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM continue de miser sur son vivier. Avec des talents comme Vaz, Bakola ou désormais Mmadi, le club phocéen pourrait bien tenir une génération dorée prête à éclore. Une chose est sûre : le nom de Tadjidine Mmadi n’a pas fini de résonner au Vélodrome.