L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, ne prendra aucun risque avec Amine Gouiri, revenu touché de son passage en sélection algérienne. Son forfait pour le match au Havre est quasiment acté.

Ce jeudi sera une journée décisive pour Amine Gouiri. Rentré sur Marseille, l’attaquant va passer des examens avec le staff médical de l’OM pour déterminer la gravité de sa blessure à l’épaule droite. Celle-ci s’est déboîté lors de sa chute après avoir été percuté par le gardien de l’Ouganda mardi soir mais elle a été remise en place immédiatement par les médecins de la sélection algérienne. L’OM veut savoir si une intervention chirurgicale est nécessaire pour la consolider ou si l’attaquant peut continuer à jouer comme ça.

Aubameyang et Vaz sont frais

Mais selon L’Equipe, Roberto De Zerbi aurait déjà pris la décision de se passer de ses services face au Havre. En effet, l’entraîneur de l’OM pourra compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang frais puisqu’il n’a joué qu’un match avec le Gabon (et inscrit quatre buts avant d’être expulsé) et un Robinio Vaz très intéressant lors de sa titularisation à Metz (3-0) avant la trêve. L’ancien Sochalien est en outre mort de faim et se donne sans compter à chaque apparition.

De Zerbi ne prendra aucun risque avec un Amine Gouiri qu’il estime au plus haut point. Touché à la fois à la tête et à l’épaule droite lors de la sortie kamikaze du gardien ougandais, l’attaquant algérien va avoir le temps de se retaper. Il ne devrait revenir que pour le match face au Sporting à Lisbonne mercredi prochain.