Durement touché lors d’Algérie-Ouganda (2-1) hier, Amine Gouiri ne souffre pas d’une grave blessure. Son épaule démise a été soignée. Mais il pourrait être contraint de suivre un protocole commotion cérébrale.

Depuis que le gardien ougandais lui a fait une Schumacher, hier, à cinq minutes du coup de sifflet final, Amine Gouiri fait l’objet de nombreuses rumeurs. Ce matin, un média algérien annonçait carrément qu’il allait devoir se faire opérer de son épaule démise, ce qui allait entraîner une absence de plusieurs semaines. Mais en ce début de soirée, Walid Acherchour se veut rassurant : « Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Les examens ont été rassurants. On lui a remis l’épaule à sa place comme face à Lorient ».

Le protocole commotion a été activé

Mais face à Lorient (4-0), justement, Gouiri, qui avait pris un coup de pied dans le visage, avait été contraint de suivre un protocole commotion cérébrale. Et il avait ainsi manqué le déplacement sur la pelouse du Real Madrid (1-2) quatre jours plus tard. Et selon Anthony Aubès, la sélection algérienne a activé ce protocole. Le journaliste explique que l’attaquant va passer des examens à Marseille et que c’est son épaule qui pose question. Son collègue Karim Attab assure pour sa part que le protocole n’a pas été activé.

La possibilité d’une opération n’est donc pas exclue pour Amine Gouiri même si, vu l’enchaînement des rencontres, elle tomberait mal. Peut-être qu’elle sera programmée pendant la prochaine trêve. Concernant le protocole commotion cérébrale, s’il a effectivement été activé, l’attaquant est d’ores et déjà forfait pour le match de l’OM face au Havre samedi.