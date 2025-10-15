Touché à l’épaule et à la tête lors du match entre l’Ouganda et l’Algérie, Amine Gouiri a quitté le terrain sur civière, laissant craindre une blessure sérieuse. À l’OM, les nouvelles ne sont heureusement pas toutes mauvaises.

Grosse frayeur pour Amine Gouiri. Suite à son choc d’une immense violence hier soir avec le gardien de l’Ouganda, le protocole commotion ayant été déclenché, sa participation au prochain match de Ligue 1 contre Le Havre était désormais fortement compromise.

Une tuile pour Roberto De Zerbi, qui voyait enfin son attaquant retrouver le rythme et la confiance. Selon L’Équipe, le staff médical de l’OM suit l’évolution du joueur heure par heure. Gouiri a passé une batterie d’examens à Alger avant de regagner Marseille pour des tests complémentaires. Les premiers échos se veulent rassurants, mais le club reste extrêmement prudent. Aucun risque ne sera pris, d’autant que le protocole commotion impose un repos minimal avant toute reprise de l’entraînement collectif.

Aubameyang et Vaz vont bien

En attendant, le coach de l’OM devra recomposer son attaque pour la réception du Havre samedi (21h05). L’entraîneur italien pourra heureusement compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang en pleine forme. Suspendu pour le second match du Gabon pendant la trêve, le capitaine marseillais revient frais et affûté. De quoi offrir une solution immédiate en pointe. Autre bonne nouvelle : le jeune Robinio Vaz, remis de sa blessure contractée à Metz, s’est entraîné normalement cette semaine. Resté à Marseille pendant la trêve pour renforcer sa condition physique, il postule désormais à une place dans le groupe.

De Zerbi dispose donc de plusieurs options pour pallier l’absence de Gouiri à court terme. Mais le coup est dur sur le plan symbolique : tout Marseille espère désormais un dénouement heureux. Si les examens confirment une simple contusion, Gouiri pourrait revenir dès la fin du mois. En revanche, si une blessure plus sérieuse à l’épaule est détectée, la période d’indisponibilité pourrait s’allonger.