L’Olympique de Marseille ne compte pas seulement frapper fort sur le terrain cet hiver. En coulisses aussi, le club phocéen travaille sur un projet ambitieux, symbole de sa volonté de s’imposer comme une marque forte, ancrée au cœur de la cité phocéenne.

Il n’y a pas que le mercato dans la vie de l’OM, il y a les infrastructures aussi. Selon Ici Provence, le club phocéen serait déjà en quête de nouveaux locaux autour du stade Vélodrome, avec une idée bien précise en tête : ouvrir une boutique géante et un restaurant aux couleurs olympiennes.

L’OM, qui dispose déjà d’une boutique officielle sur le boulevard Michelet, chercherait à franchir un nouveau cap en matière d’expérience supporter. L’idée serait d’installer un véritable espace de vie autour du Prado Shopping, à deux pas du Vélodrome, pour renforcer la présence du club dans ce quartier emblématique. Une zone qui attire des milliers de fans les jours de match, et où le potentiel commercial reste considérable.

Le projet envisagé par l’OM prendrait la forme d’un concept moderne, à la croisée entre un magasin, un lieu de rencontre et un restaurant thématique. Une « OM Expérience », pensée pour devenir un point de ralliement permanent pour les supporters, mêlant passion, gastronomie et merchandising.

La marque de l’OM se développe

Une boutique XXL donc, mais aussi un resto 100% marseillais, décoré aux couleurs du club, où pourraient être diffusés les matchs de l’équipe et des grands rendez-vous européens. L’objectif est clair : prolonger l’esprit du Vélodrome au-delà des 90 minutes de jeu et offrir aux fans un lieu où vivre leur passion toute la semaine.

Si le projet n’en est encore qu’au stade d’étude, l’intention de la direction marseillaise est limpide. Roberto De Zerbi a ravivé la flamme sportive, Pablo Longoria veut désormais consolider la puissance de la marque OM. Et ce développement hors terrain, à travers un lieu emblématique près du stade, s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l’identité du club et sa proximité avec les supporters.