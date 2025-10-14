Arrivé cet été en provenance de West Ham, Emerson Palmieri réalise des débuts tonitruants avec l’OM. Mais son grand rêve est de retrouver la sélection italienne.

Pour le moment, le mercato estival de l’OM a été une immense réussite. Toutes les recrues donnent satisfaction, notamment celles qui jouent en défense. On parle beaucoup de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard mais Emerson Palmieri a également mis tout le monde d’accord dans le couloir gauche. Alors que les supporters s’arrachaient les cheveux avec l’intermittent Quentin Merlin et le limité Ulisses Garcia la saison passée, l’Italo-Brésilien est irréprochable, tant défensivement qu’offensivement.

Il rêve de retourner en sélection italienne

Dans une interview à Calcio Mercato, Palmieri a dit combien il se sentait bien à Marseille. Mais alors qu’Igor Paixao a dit qu’il était venu à l’OM pour remporter le championnat, le latéral gauche a une autre idée en tête : « Quand tu portes le maillot de la Squadra Azzurra, tu représentes un pays entier. Gagner l’Euro 2021 a été un moment inoubliable. Personne n’y croyait, mais à l’intérieur du groupe, nous savions que c’était possible. Je fais tout pour retrouver la sélection. C’est mon objectif numéro un ».

Nul doute que pour cela, un trophée et une saison pleine avec l’OM seraient un plus considérable pour retrouver une Italie désormais dirigée par l’ancien (et éphémère) entraîneur marseillais Gennaro Gattuso !