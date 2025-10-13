Avec un effectif impressionnant, l’OM est une machine à buts avec des joueurs comme Aubameyang, Gouiri ou encore Greenwood… Mais qui terminera meilleur buteur cette saison ? C’est notre débat.

«Mason Greenwood »

« Aubameyang vient de montrer qu’il tenait la forme et n’avait rien perdu de ses qualités de finisseur en claquant un quadruplé avec sa sélection du Gabon. Malgré un an en Arabie saoudite et ses 36 ans, il est toujours là et bien là. Je veux bien croire qu’il marquera sa quinzaine de buts cette saison. Mais je pense que Greenwood en marquera plus.

L’attaquant anglais est un peu plus passeur que buteur pour l’instant, mais ses 25 buts en 44 matches depuis son arrivée à l’OM atteste d’une certaine régularité dans sa capacité à scorer. En plus, c’est lui le tireur de penaltys. Cela pourrait compter. »

Laurent HESS

Aubameyang

« Il a repris le fil de son histoire avec l’OM après son départ précipité à l’été 2024 vers l’Arabie saoudite. Si on dit que renouer avec son ex n’est pas une bonne idée, voilà un exemple qui peut nous faire mentir. Depuis son retour, Aubameyang a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 7 matchs. À 36 ans et proche de sa fin de carrière, il donne l’impression d’être dans la fleur de l’âge.

Il vient d’ailleurs de mettre un quadruplé avec le Gabon face à la Gambie durant cette trêve. L’opposition était certes faible, mais cela démontre qu’il est en mission, et que son apport est tellement précieux pour cette équipe marseillaise. De Zerbi peut s’offrir le luxe de le mettre sur le banc, mais Aubameyang risque vite de se montrer indispensable à l’OM. Auteur de 30 buts lors de sa première saison à Marseille, je pense qu’il est bien parti pour essayer de titiller ce total, et même qu’il peut détrôner Mason Greenwood et ses 22 buts inscrits la saison dernière. Les paris sont pris ».

William TERTRIN