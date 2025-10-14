Le duel entre l’OM et l’OL pourrait bien tourner court cet hiver. Tous deux intéressés par le jeune meneur de jeu belge Mario Stroeykens, les deux Olympiques se retrouvent face à un dossier explosif… mais Marseille semble prêt à coiffer Lyon au poteau.

Et si le prochain Olympico avait lieu au mercato d’hiver ? Tous deux intéressés par le jeune meneur de jeu belge Mario Stroeykens, l’OM et l’OL pourraient livrer une bataille sans merci en janvier pour le milieu belge, déjà convoité cet été.

À seulement 21 ans, l’intéressé est l’un des joyaux de la formation d’Anderlecht. Polyvalent, percutant et doté d’une belle vision du jeu, le natif de Zellik s’est déjà imposé comme l’un des milieux offensifs les plus prometteurs de Jupiler Pro League. S’il n’a inscrit qu’un but en sept rencontres depuis le début de la saison, son influence dépasse largement les chiffres. Régulièrement sélectionné avec les U21 belges (12 capes), Stroeykens séduit par sa maturité et son intelligence de jeu, deux qualités qui attirent les regards au-delà des frontières.

L’été dernier déjà, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais avaient tenté une approche pour récupérer le Belge, alors qu’il arrivait en fin de contrat. Mais Anderlecht avait rapidement réagi, prolongeant son joueur jusqu’en 2028 pour le protéger d’un départ à prix cassé. Une prolongation qui n’a toutefois pas refroidi les ardeurs de l’OM.

Selon TransferFeed, le club phocéen reste plus que jamais intéressé par Stroeykens et envisage de passer à l’action dès le mercato hivernal. Roberto De Zerbi et Medhi Benatia en auraient fait une priorité pour renforcer le secteur offensif et compenser le départ d’Amine Harit, transféré en Turquie dans les dernières heures du mercato estival.

L’OM prêt à relancer Stroeykens ?

Avec son profil de numéro dix créatif, capable d’évoluer entre les lignes et d’apporter ce lien entre le milieu et l’attaque qui manque à Marseille, Stroeykens coche toutes les cases recherchées par De Zerbi. À ce jour, l’OM ne dispose pas d’un véritable joueur de ce type dans son effectif, malgré la présence de milieux de qualité comme Højbjerg, Gomes, Vermeeren, Kondogbia, O’Riley ou encore Nadir.

Valorisé à environ 10 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur d’Anderlecht représente une opportunité réaliste pour le club marseillais, surtout si le board décide d’investir cet hiver pour densifier le groupe. Et à ce tarif, l’OL paraît déjà distancé. Le club rhodanien, en grande difficulté sportive et financière, aurait bien du mal à s’aligner sur une telle offre, ce qui ouvre un boulevard à Marseille dans la course à la signature du jeune Belge. Reste à savoir si d’autres clubs européens viendront s’inviter dans le dossier. Stroeykens n’a jamais caché son ambition de franchir un cap, et plusieurs écuries de Bundesliga et de Serie A le suivent à distance.