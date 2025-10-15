Leonardo Balerdi (26 ans) a frappé fort lors de sa dernière sortie avec l’Argentine, et il confirme qu’il est en train de revenir à son meilleur niveau avant son retour à l’OM.

Titulaire en défense centrale contre Porto Rico (6-0), Leonardo Balerdi a livré une prestation tout simplement impeccable. Contrairement à son dernier rassemblement, où il avait montré quelques hésitations, le capitaine de l’OM a cette fois rendu une copie quasi parfaite : 90 minutes jouées, 96% de passes réussies, 6 récupérations et une note de 7,1 sur Sofascore. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et traduisent sa capacité à imposer sa présence sur le terrain tout en dictant le tempo depuis l’arrière.

96% de passes réussies et 6 récupérations

Son rôle n’a pas été limité à la simple couverture défensive. Balerdi a su anticiper les trajectoires adverses, couper des lignes de passe et relancer proprement, preuve de son intelligence tactique et de sa progression constante. Son impact sur le jeu argentin a été évident, même contre une équipe moins relevée comme Porto Rico, et il a montré qu’il pouvait s’adapter à différents contextes et systèmes de jeu, qualité précieuse pour un défenseur central moderne.

« J’essaie de m’intégrer là où Scaloni me place »

« La Coupe du monde approche à grands pas et tout s’additionne pour moi. J’essaie de m’intégrer là où Lionel (Scaloni) me place », a déclaré Balerdi après la rencontre. L’international argentin est donc déjà tourné vers le futur, en vue du Mondial, mais également en direction de Marseille, où il reviendra en pleine forme à l’OM. La qualification de l’Argentine pour la Coupe du monde lui permet de revenir frais, avec un moral et une confiance renforcés, pour retrouver l’Orange Vélodrome samedi (21h05) face au Havre. Pour Roberto De Zerbi, le retour de Balerdi est une bouffée d’air frais.