La Provence annonce ce soir qu’Amine Gouiri est bien forfait pour OM-Le Havre samedi. Pour les matches suivants, les staff médical verra au jour le jour.

C’est le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti qui a annoncé la nouvelle, ce soir, sur X : « Forfait confirmé pour Amine Gouiri contre Le Havre après les examens passés aujourd’hui. Le club verra au jour le jour pour la suite ». L’attaquant algérien, victime d’un choc très violent avec le gardien ougandais mardi soir, a passé des examens à son retour dans la cité phocéenne ce jeudi. Son forfait pour la venue du HAC était attendu. Il est confirmé.

De retour face au Sporting ?

Si les résultats des examens n’ont pas encore fuité, il semble en tout cas que l’opération soit écartée, sinon l’OM aurait communiqué dessus. Comme l’indique Fabrice Lamperti, le club fera en fonction des sensations du joueur. Celui-ci portait une attelle mercredi, au moment de rencontrer le président de la République algérienne. Mais c’était plus par précaution qu’autre chose. Son retour pourrait se faire pour le déplacement à Lisbonne, mercredi, en Champions League.

L’opération n’est pas forcément à écarter définitivement. Mais sans doute qu’elle interviendra pendant une trêve, si la fragilité au niveau de son épaule est confirmée. Car c’est déjà la deuxième fois cette saison que l’attaquant de l’OM se la déboîte…