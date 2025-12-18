À LA UNE DU 18 DéC 2025
RC Lens, OM Mercato : l'improbable liste des prétendants à Elye Wahi

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 20:06
Elye Wahi sous le maillot de l'Eintracht Francfort.
Un an après son arrivée à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi s’apprête à partir. Et contre toute attente, l’ancien attaquant du RC Lens et de l’OM est suivi par de gros clubs.

Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines : Elye Wahi va quitter Francfort. Transféré à l’Eintracht par l’OM pour 26 M€ en janvier dernier, six mois seulement après son arrivée en Provence pour le même montant en provenance du RC Lens, l’attaquant de 22 ans n’est pas parvenu à s’imposer. Comme en Artois et à Marseille, son manque d’investissement a fini par lasser son entraîneur ainsi que ses dirigeants. Le célèbre quotidien allemand Bild avait écrit à son sujet : « L’entraîneur estime que le Français manque de motivation intrinsèque, cette énergie intérieure nécessaire pour jouer avec plaisir et enthousiasme. De plus, il ne se serait jamais véritablement intégré à l’équipe ».

Galatasaray en pole position

Mais contre toute attente, alors qu’il était d’abord question d’un départ en Russie ou d’un retour en Ligue 1, Elye Wahi aurait de nombreux prétendants, et de très haut niveau ! Il sort pourtant de deux saisons et demi complètement ratées mais soit les recruteurs gardent en mémoire ses performances quand il était à Montpellier, soit Wahi a un très bon agent. Selon Ekrem Konur, Galatasaray, le Napoli, l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund le suivraient !

Le journaliste turc assure que c’est le Cimbom qui a un temps d’avance sur la concurrence. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude. Mais en Turquie, entre Mauro Icardi et Victor Osimhen, pas certain qu’Elie Wahi ait un temps de jeu conséquent…

