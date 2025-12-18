🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Directeur sportif de l’OM depuis deux ans, Medhi Benatia a reconnu dans une interview qu’il avait été à deux doigts de quitter ses fonctions.

Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport publie une interview de Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM, passé par la Roma et la Juventus, y évoque le cas Pierre-Emile Hojbjerg, pisté par la Vieille Dame. Il assure que le Danois ne sera pas vendu car il est trop important pour Roberto De Zerbi. Dans cet entretien, l’ancien défenseur révèle également avoir complètement halluciné à son arrivée à l’OM. Il a même songé à quitter le navire en voyant combien la mentalité des joueurs était mauvaise…

« Je ne veux pas être dans un club comme ça, sinon ça finira mal »

« Quand je suis arrivé à Marseille, en novembre 2023, l’équipe restait sur cinq défaites consécutives. Je me souviens de joueurs qui riaient et plaisantaient dans l’avion. J’ai dit à Pablo Longoria, le président : « Je ne veux pas être dans un club comme ça, sinon ça finira mal ». Je donne tout mais les joueurs doivent mettre de la passion et ne pas se cacher. »

« On a décidé de remplacer 13 ou 14 joueurs pour insuffler de la combativité. On avance malgré 1.000 difficultés. Ici, il faut se batte chaque jour pour quelque chose.. Il y a un an et demi, on était dixièmes et on ne faisait pas trois passes de suite… »