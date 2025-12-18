À LA UNE DU 18 DéC 2025
[19:26]OM : Benatia a failli claquer la porte !
[19:14]Real Madrid : l’avenir de Kylian Mbappé lié à Désiré Doué (PSG) ?
[19:01]OL Mercato : un ex du PSG en approche
[18:30]ASSE Mercato : une offre est arrivée pour N’Guessan, Kilmer Sports veut le pactole !
[18:15]FC Nantes Mercato : au tour de Moffi (OGC Nice) ?
[18:00]L’OM annonce une signature majeure !
[17:40]ASSE : le but exceptionnel inscrit par l’ancien flop Tannane avec le Maroc
[17:23]OM Mercato : à la lutte avec le Barça et le Real pour un défenseur prometteur
[16:55]PSG : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Hakimi
[16:38]Stade Rennais Mercato : une recrue estampillée FC Nantes veut filer à l’anglaise !
L’OM annonce une signature majeure !

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 18:00
Le tifo du virage Sud du Vélodrome à l'entrée des joueurs pour OM-Monaco.
L’OM vient de publier un communiqué pour se féliciter d’avoir trouvé un terrain d’entente avec la ville pour l’occasion du stade Vélodrome pour les quinze prochaines années.

Récemment, au cours d’une interview au Figaro, le directeur général de l’OM, Alessandro Antonello, s’est félicité du fait que les guichets fermés s’enchaînaient au Vélodrome. Mais le dirigeant italien estimait que le club pouvait faire encore mieux en matière d’accueil des supporters. Pour cela, il fallait trouver un terrain d’entente avec la mairie, propriétaire de l’enceinte, pour une nouvelle convention d’occupation. L’accord est tombé ce jeudi. L’OM vient de publier un communiqué pour annoncer la bonne nouvelle.

« Un projet ambitieux et durable »

« L’Olympique de Marseille se félicite de l’accord trouvé avec la Ville de Marseille portant sur une nouvelle convention d’occupation de l’Orange Vélodrome, conclue pour une durée de quinze ans.
Cette nouvelle convention constitue une étape importante pour le projet de développement de l’Olympique de Marseille. Elle ouvre la possibilité d’engager, de façon progressive, des investissements destinés à améliorer l’expérience des supporters et des visiteurs, à renforcer les dispositifs de sécurité, ainsi qu’à valoriser les espaces du stade, cœur battant de la vie du club. »

« Cet accord répond aux recommandations formulées au niveau ministériel ainsi qu’à celles de la chambre régionale des comptes, en définissant des conditions d’exploitation du stade claires, équilibrées et durables, tant pour le club que pour la collectivité et l’ensemble des acteurs concernés. À travers cet accord, l’Olympique de Marseille confirme sa volonté de s’inscrire dans un projet ambitieux et durable, au service de ses supporters et du rayonnement sportif et économique de Marseille. »

