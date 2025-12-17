Si Florian Thauvin (32 ans) a fait un tour en équipe de France, un autre joueur en grande forme du RC Lens pourrait y prétendre en vue de la Coupe du Monde 2026.

La liste de Didier Deschamps ne sera annoncé qu’en mai prochain, mais une surprise de taille est peut-être en train de se dessiner en équipe de France. Elle vient du RC Lens et se nomme Matthieu Udol. Arrivé cet été en provenance du FC Metz pour 3,5 millions d’euros, le joueur de 29 ans a rapidement su s’imposer comme un élément clé du club nordiste. Ce dimanche, lors de la victoire 2-0 contre l’OGC Nice, il a offert deux passes décisives à Odsonne Edouard, portant son total à cinq passes en six matchs de Ligue 1.

« C’est la période des fêtes, il faut faire quelques cadeaux »

Une performance qui commence à attirer l’attention de Didier Deschamps, malgré la concurrence à gauche en équipe de France. « C’est la période des fêtes, il faut faire quelques cadeaux ! », s’est amusé Udol sur le plateau de Ligue 1+, avant de tempérer : « Ça en parle pas mal en ce moment (de l’équipe de France) mais je suis concentré sur ce que je fais avec Lens. Il faut continuer comme ça pour pouvoir penser à cet été plus tard. » Son entraîneur, Pierre Sage, n’a pas caché son enthousiasme : « Il envoie un message à beaucoup de monde », saluant notamment sa « passe extraordinaire. »

La dynamique du RC Lens joue pour lui

La dynamique du RC Lens renforce la candidature de Udol auprès du staff tricolore. Derrière Lucas Digne, seul latéral gauche sûr pour le Mondial, la concurrence est ouverte : Théo Hernandez, évoluant à Al-Hilal en Arabie Saoudite, semble loin de son meilleur niveau. Udol, lui, brille en Ligue 1 et profite de la stabilité et de la cohésion du RC Lens, avec des coéquipiers comme Florian Thauvin et Odsonne Edouard qui mettent en valeur ses qualités. Si le latéral du RC Lens se refuse à se projeter trop loin et préfère rester concentré sur son club, ses performances pourraient bien forcer Deschamps à envisager la surprise. Une convocation pour la Coupe du Monde 2026 serait alors une véritable consécration.