Conflit Mbappé – PSG : pleurs, transfert en Arabie saoudite… les gros détails de l’audience

Après plusieurs heures d’audience devant le conseil de Prud’hommes de Paris ce lundi, le conflit entre le clan Mbappé et le PSG a connu de nouveaux gros tournants, avec plusieurs détails dévoilés.

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a franchi un cap décisif devant les Prud’hommes de Paris. Sur fond d’accusations lourdes de harcèlement moral, la superstar du football français ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, sous tension après des mois de conflit et de rebondissements dans la capitale.

Un conflit inédit entre Mbappé et le PSG devant la justice

La procédure Prud’homale engagée ce lundi marque un précédent dans le football français. Kylian Mbappé, aujourd’hui joueur du Real Madrid, assigne son ancien club pour obtenir le paiement de 263 millions d’euros incluant primes, salaires et indemnités. Il souhaite également faire requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voit dans la fin de son aventure parisienne un cas exemplaire de harcèlement moral.

La direction du PSG, de son côté, réclame 240 millions d’euros à son ancien attaquant, estimant que la décision de refuser une offre massive lors du mercato a porté préjudice financièrement au projet du club. Cet affrontement est inédit par son ampleur et les sommes réclamées, mais aussi par sa portée symbolique, cristallisée autour du meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Les pressions psychologiques dénoncées par la défense de Mbappé

L’audience a permis à l’avocate de Kylian Mbappé d’entrer dans le vif du sujet psychologique. Selon elle, les mécanismes du harcèlement sont établis : mise à l’écart du groupe, absence de sélection lors de certaines rencontres clés après le refus de prolonger, et pressions répétées sur le joueur.

Autre élément soulevé : la constitution présumée d’une armée numérique pour ternir l’image de Mbappé auprès des supporters du club. Cette stratégie aurait contribué à faire basculer l’opinion du public à Paris et accentué l’isolement du joueur à l’intérieur du vestiaire ainsi que dans l’arène médiatique.

Ethan Mbappé, victime collatérale du conflit

Le dossier prend une dimension plus intime à travers la figure d’Ethan Mbappé, jeune frère de Kylian, lui aussi passé par la formation parisienne. L’avocate a décrit un épisode marquant : retrouvé en pleurs dans le vestiaire par son aîné au plus fort de la tempête, Ethan apparaît comme une victime collatérale de ce bras de fer.

Ce moment, particulièrement fort, souligne la portée humaine de l’affaire, dépassant le cadre strictement contractuel pour illustrer l’impact psychologique du conflit au sein de la famille Mbappé. Un écho supplémentaire qui vient ajouter du poids à la défense autour du harcèlement moral.

Les demandes financières record des deux camps

Sur l’aspect financier, les deux camps se livrent une bataille hors normes. Mbappé réclame le versement de sa prime et de ses salaires de fin de contrat, estimés à 263 millions d’euros, tandis que le PSG revendique 240 millions, liés notamment au transfert avorté avec Al-Hilal à l’été 2023, qui avait formulé une offre colossale de 300 millions d’euros.

Dans ce contexte, la question d’un éventuel accord passé lors de la réintégration de Mbappé au groupe pro est centrale. Le PSG affirme qu’un arrangement avait été conclu, obligeant le joueur à renoncer à une partie de ses émoluments pour sauvegarder les finances du club. Cet épisode pèse lourdement dans l’appréciation des juges, les positions restant diamétralement opposées.

Le déroulé de l’audience et les arguments avancés

Les débats, ouverts peu avant 16h, ont déroulé tous les épisodes clés ayant mené à cette situation. Entre la nouvelle aventure de Mbappé du côté du Real Madrid et le refus de la prolongation du contrat avec Paris, chaque décision a été minutieusement retracée.

La question du harcèlement moral, illustrée notamment par la situation douloureuse vécue par Ethan Mbappé, occupe une place stratégique dans la plaidoirie du joueur. Face à la puissance financière et à l’appareil médiatique du club parisien, l’enjeu dépasse le simple rapport de force contractuel. Il s’agit d’un signal fort pour l’ensemble du football français, sur le respect de l’éthique et la gestion des relations humaines dans les clubs d’élite.

Désormais close après plus de 3 heures, cette audience devant le conseil de Prud’hommes de Paris rendra son verdict le 16 décembre prochain.

