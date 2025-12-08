À la recherche d’un successeur à Robert Lewandowski pour juin prochain, le FC Barcelone a un objectif clair, ambitieux… et monumental : Erling Haaland (Manchester City, 25 ans).

Une bombe venue de Catalogne relance le fantasme d’un FC Barcelone galactique. À la recherche d’un successeur à Robert Lewandowski pour juin prochain, le Barça a un objectif clair, ambitieux… et monumental : Erling Haaland. Oui, le cyborg de Manchester City, l’avant-centre le plus convoité de la planète, est la priorité absolue de Joan Laporta.

Laporta rêve toujours d’Haland

Selon Don Balon, le président Joan Laporta ne rêve pas seulement d’attirer le Norvégien : il imagine déjà une attaque de feu avec Haaland en pointe, Raphinha à gauche et Lamine Yamal à droite. Du lourd, du très lourd. Mais derrière le fantasme, la réalité financière vient tout casser. Haaland est sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2034 et la clause libératoire du buteur tournerait autour de 200 millions d’euros. Un chiffre énorme, totalement hors de portée pour le FC Barcelone actuel, même en tenant compte du départ programmé, et de l’économie de salaire, de Lewandowski. Aujourd’hui, un transfert de cette ampleur est impossible pour les Blaugrana. Laporta le sait.

Eyong, un plan B qui vaut le détour

Pour rendre l’opération envisageable, le FC Barcelone faudra activer des leviers encore plus puissants que ceux utilisés ces dernières années. Nouveaux partenariats, ventes XXL, restructuration financière… tout devra être sur la table. Car l’autre élément clé du dossier, c’est qu’Haaland serait emballé à l’idée de rejoindre Barcelone. Le média espagnol parle même d’une « signature titanesque » prévue pour le mercato 2026, si le club arrive à se remettre à flots à temps. Mais tous les scénarios ne sont pas aussi scintillants. Si l’impossibilité financière d’Haaland devient trop évidente, Don Balon évoque une solution de repli bien moins glamour : Etta Eyong, jeune avant-centre camerounais de Levante. Un vrai prospect, certes… mais pas de quoi faire rêver le Camp Nou, qui n’a désormais qu’un nom en tête.