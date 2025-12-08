Revue de presse espagnole : nouveau coup dur au Real Madrid, le FC Barcelone a ferré sur un buteur tombé du ciel !

Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 8 décembre 2025. Au menu du jour : les bons chiffres de Ferran Torres au FC Barcelone et la crise au Real Madrid.

SPORT : « Dérangés »

La première défaite du Real Madrid au Bernabeu hier face au Celta Vigo (0-2) a mis Xabi Alonso dans une colère noire qui replonge le club madrilène dans la crise.

MUNDO DEPORTIVO : « Camouflet et à 4 points ! »

Mundo Deportivo rigole bien du revers inattendu encaissé par le Real Madrid ce dimanche et rappelle que le FC Barcelone compte quatre points d’avance en Liga. De son coté, Ferra, Torres n’a jamais autant marqué avec 11 buts cette saison. L’international espagnol pourrait bien être le buteur providentiel du Barça.

AS : « Le jour de la bête »

Kylian Mbappé n’a rien pu faire pour empêcher la défaite du Real Madrid hier à domicile contre le Celia Vigo. Les Meregues ont perdu Eder Militao pour 3 mois et ont terminé la rencontre à neuf !

MARCA : « Le Real Madrid est perdu »

Marca confirme le dépit du Real Madrid et a noté que les hommes de Xabi Alonso n’ont pris que 9 points sur 18 possibles depuis leur éclatante victoire dans le Clasico contre le Barça en octobre dernier (2-1).