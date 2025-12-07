Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène

Les choses à retenir de la défaite du Real Madrid face au Celta Vigo en Liga.

Ce dimanche, le Real Madrid a raté l’occasion de mettre la pression sur le FC Barcelone, et s’est incliné à domicile face au Celta Vigo, sur un doublé de Williot Swedberg. Une première depuis 11 ans. Voici les enseignements à tirer de ce match.

Les joueurs ont complètement craqué

Pénalisé par ses joueurs, le Real Madrid a vu Fran Garcia être expulsé à la 64e après une grosse faute sur Swedberg, quelques instants seulement après avoir reçu un premier carton jaune. Cette expulsion a encore plus affaibli le Real, déjà touché par la blessure de Militao. Comme si cela ne suffisait pas, Carreras a complètement pété les plombs et était à son tour exclu dans le temps additionnel, amenant ensuite le doublé de Swedberg. La crise est profonde.

Les blessures continuent…

Le Real Madrid traverse une véritable crise défensive. Ce soir, c’est Eder Militao qui s’est blessé à la cuisse gauche et a dû quitter le terrain dès la 24ᵉ minute, remplacé par Antonio Rüdiger. Cette blessure s’ajoute à celles de cinq autres défenseurs : Alaba, Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen et Ferland Mendy. Le club se retrouve donc avec six défenseurs indisponibles à quelques jours d’un match crucial de Ligue des champions contre Manchester City.

Le Real laisse le Barça s’envoler

1 seule victoire en 5 matchs de Liga pour le Real Madrid, qui a perdu trop de points alors que le FC Barcelone reste sur 6 succès de suite en championnat. Après 15 journées, le Barça est toujours leader, mais avec 4 points d’avance. Rien n’est fait pour le titre, mais c’est un très gros coup au moral pour le Real, surtout avant le choc face à City en Ligue des Champions.