À LA UNE DU 13 DéC 2025
[21:17]OM : Pogba au Vélodrome, la réponse est tombée
[20:58]Le PSG s’impose à Metz (3-2) et met la pression au RC Lens, les notes des Parisiens
[20:41]Le PSG connait son adversaire en finale de la Coupe Intercontinentale… et sa grande force !
[20:26]FC Barcelone – Osasuna (2-0) : les notes de Blaugranas toujours plus leaders
[20:04]PSG, Real Madrid Mercato : énorme retournement de situation pour Konaté !
[19:10]OM Mercato : 6 M€ tombés du ciel en janvier ?
[19:03]ASSE – Bastia : la compo des Verts avec des choix forts d’Horneland
[18:53]Stade Rennais – Brest (3-1) : les tops et les flops d’un derby renversant
[18:24]FC Metz – PSG : le onze de Luis Enrique pour redevenir leader
[18:09]RC Lens : 2 retours dans le groupe qui affrontera l’OGC Nice
Le PSG connait son adversaire en finale de la Coupe Intercontinentale… et sa grande force !

Par Raphaël Nouet - 13 Déc 2025, 20:41
Giorgian De Arrascaeta en action lors du match entre le Flamengo et Pyramids.
Ce samedi soir, le Flamengo a disposé des Egyptiens de Pyramids FC (2-0) grâce à des buts de ses défenseurs Danilo et Leo Pereira. Le PSG affrontera les Brésiliens en finale de la Coupe Intercontinentale.

Cela faisait peu de doutes mais c’est désormais confirmé : le Paris Saint-Germain affrontera Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale, à Doha (Qatar). Le club brésilien a éliminé les Egyptiens de Pyramids grâce à des buts de Danilo et Leo Pereira, ses deux défenseurs centraux. C’est ce même Danilo qui a offert la Copa Libertadores au Rubro-Negro il y a trois semaines. Luis Enrique et ses hommes auront tout intérêt à se montrer très vigilants sur coups de pied arrêtés.

Le Flamengo est devenu redoutable avec Filipe Luis

Dirigés par Filipe Luis depuis un peu plus d’un an, Flamengo est devenu une machine à remporter des trophées. Sous la direction de l’ancien défenseur, il a remporté le championnat carioca, le championnat brésilien et la Libertadores, plus le derby des Amériques, mercredi, après avoir disposé de Cruz Azul (2-1) lors du premier tour de l’Intercontinentale. Tout ça rien qu’en 2025. Seule la Coupe du Brésil lui a échappé. Son style de jeu s’est européanisé, avec beaucoup de tactique et une grande force sur les coups de pied arrêtés, ce qui le rend redoutable.

Preuve que le PSG et Flamengo boxent dans la même catégorie cette saison : il s’agit des deux équipes ayant gagné le plus de matches en 2025, 49 chacun. Paris aura donc l’occasion de passer devant les Brésiliens avant d’enfoncer le clou le week-end suivant en Coupe de France. Le Flamengo, lui, en aura terminé avec sa saison marathon (77 matches) après Doha.

