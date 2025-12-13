🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ce samedi soir, le Flamengo a disposé des Egyptiens de Pyramids FC (2-0) grâce à des buts de ses défenseurs Danilo et Leo Pereira. Le PSG affrontera les Brésiliens en finale de la Coupe Intercontinentale.

Cela faisait peu de doutes mais c’est désormais confirmé : le Paris Saint-Germain affrontera Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale, à Doha (Qatar). Le club brésilien a éliminé les Egyptiens de Pyramids grâce à des buts de Danilo et Leo Pereira, ses deux défenseurs centraux. C’est ce même Danilo qui a offert la Copa Libertadores au Rubro-Negro il y a trois semaines. Luis Enrique et ses hommes auront tout intérêt à se montrer très vigilants sur coups de pied arrêtés.

Le Flamengo est devenu redoutable avec Filipe Luis

Dirigés par Filipe Luis depuis un peu plus d’un an, Flamengo est devenu une machine à remporter des trophées. Sous la direction de l’ancien défenseur, il a remporté le championnat carioca, le championnat brésilien et la Libertadores, plus le derby des Amériques, mercredi, après avoir disposé de Cruz Azul (2-1) lors du premier tour de l’Intercontinentale. Tout ça rien qu’en 2025. Seule la Coupe du Brésil lui a échappé. Son style de jeu s’est européanisé, avec beaucoup de tactique et une grande force sur les coups de pied arrêtés, ce qui le rend redoutable.

Preuve que le PSG et Flamengo boxent dans la même catégorie cette saison : il s’agit des deux équipes ayant gagné le plus de matches en 2025, 49 chacun. Paris aura donc l’occasion de passer devant les Brésiliens avant d’enfoncer le clou le week-end suivant en Coupe de France. Le Flamengo, lui, en aura terminé avec sa saison marathon (77 matches) après Doha.