Bradley Barcola aurait repoussé une proposition de prolongation très avantageuse financièrement du PSG. Pas satisfait de sa situation, il privilégierait un départ en Angleterre.

Ce samedi, Bradley Barcola pourrait être titularisé par Luis Enrique pour affronter le PSG. Mais l’ancien Lyonnais sait que ses jours dans le onze de départ sont comptés. D’ici peu, Désiré Doué sera sur pieds. Et quand ce sera le cas, il reprendra son poste dans le couloir gauche. Khvicha Kvaratskhelia retournera à droite et Ousmane Dembélé prendra l’axe. Barcola devra alors se contenter des fins de match pour se dégourdir les jambes. Et visiblement, cette situation lui pèse.

Liverpool et Arsenal le veulent

Car à en croire Le 10 Sport, l’ancien Lyonnais aurait repoussé une proposition de prolongation du PSG, qui lui offrait pourtant un salaire revu à la hausse, figurant parmi les meilleurs de l’effectif. Le média explique que son clan prend le temps de la réflexion pour voir ce qui est le mieux pour sa carrière. Sachant que Liverpool l’a déjà approché et qu’Arsenal est également intéressé. Chez les Reds, il y a une place à prendre dans le système d’Arne Slot, où Cody Gakpo ne fait pas l’unanimité.

Le Paris Saint-Germain reste toutefois en position de force sur ce dossier car Bradley Barcola est sous contrat jusqu’en 2028. Si l’ailier refuse de prolonger, le club de la capitale peut encore l’obliger à honorer son bail. Et on sait depuis Kylian Mbappé que quand le Qatar a décidé d’imposer sa loi aux joueurs, il y parvient…