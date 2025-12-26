À LA UNE DU 26 DéC 2025
[17:39]Un ancien de l’ASSE et du RC Lens au cœur d’un gros scandale en plein match
[17:08]PSG Mercato : un club improbable prêt à faire une offre démentielle pour un pilier de Luis Enrique ?
[16:49]OM Mercato : Marseille prêt à abandonner Yassine pour une révélation de Ligue 1 ?
[16:20]OM : les très belles anecdotes de Longoria et Benatia sur Jean-Louis Gasset
[16:05]ASSE : l’hommage très émouvant des Verts après le décès de Jean-Louis Gasset
[15:54]Mercato : une piste de l’OL détournée par le FC Barcelone ? La réponse n’a pas tardé !
[15:38]CAN 2025 : l’Angola de Mata (OL) se fait reprendre par le Zimbabwe
[15:20]OL : les pistes des Gones pour le mercato hivernal
[15:00]ASSE – Bernard Caïazzo : « Jean-Louis Gasset respirait le football »
[14:39]ASSE, OM : les premiers hommages tombent pour Jean-Louis Gasset
PSG Mercato : un club improbable prêt à faire une offre démentielle pour un pilier de Luis Enrique ?

Par William Tertrin - 26 Déc 2025, 17:08
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, en conférence de presse avant le match contre l'Athletic Bilbao.

Vitinha brille au PSG et vient de faire courir les fantasmes d’un retour à Porto. Mais le champion portugais a-t-il les moyens – et la crédibilité – pour ramener son ancien prodige ? Même si l’amour est réciproque entre les deux parties, il est évidemment très difficile d’imaginer un retour imminent.

Vitinha, moteur du Paris Saint-Germain version Luis Enrique

Arrivé pour 41 millions d’euros en 2022, Vitinha s’est mué en pièce maîtresse de l’entrejeu du PSG. À 25 ans, il explose : un but et six passes décisives en Ligue 1 cette saison, une régularité impressionnante, et une influence tactique qui lui ouvre les portes du Ballon d’Or. Son importance s’est concrétisée par six nouveaux trophées remportés avec Paris en 2025, tout en s’imposant dans 80% des compositions de départ. Le PSG ne compte évidemment pas s’en séparer : sa valeur dépasse déjà 110 millions d’euros, mais un éventuel transfert dépasserait sans doute largement ce montant.

Le rêve fou d’un retour à Porto : possible ou utopique ?

Nombreux à Porto aimeraient voir Vitinha refouler la pelouse du Dragon. Mais sur le marché actuel, la perspective paraît irréaliste. Entre le montant colossal à investir et le statut acquis par le joueur à Paris, le FC Porto semble bien loin d’avoir les moyens pour une telle opération. Même en le souhaitant ardemment, difficile d’imaginer un retour sans ambition sportive et des finances d’envergure. Pour rappel, le plus gros transfert du FC Porto est Samu Aghehowa, acquis à l’été 2024 en provenance de l’Atlético pour environ… 32 millions d’euros.

Le joueur, lucide, pose déjà ses conditions comme il l’a confié à O Jogo : « J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi à Dragão, mais cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et des souhaits du club. » Autrement dit, pas question de céder à la nostalgie ou de revenir par simple attachement au club.

Un attachement éternel à Porto, mais Paris reste la priorité

Formé à Porto, où il est arrivé en 2011 chez les jeunes, Vitinha compte 59 matches pros, 4 buts et 6 passes décisives sous le maillot bleu et blanc. Son histoire avec les Dragons est forte, mais l’appel des plus hauts sommets européennes penche clairement en faveur de Paris. Prolongé jusqu’en 2029 et conforté dans son rôle de patron, il n’y a aujourd’hui aucune envie de départ du milieu portugais. Si un rêve de supporters existe, il reste pour l’instant hors d’atteinte – et soumis aux ambitions de Porto, ainsi qu’à l’avenir de Vitinha, dont l’envie d’écrire une grande histoire n’a jamais été aussi forte.

