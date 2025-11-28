PSG : Vitinha Ballon d’Or, deux légendes du Real Madrid approuvent !

La performance XXL du milieu du PSG contre Tottenham le propulse parmi les prochains candidats au Ballon d’Or 2026.

Auteur d’un magnifique triplé contre Tottenham (5-3), mercredi soir, Vitinha est entré dans une autre catégorie : celle des Tops joueurs européens, à tel point que Thomas Frank, le coach de Tottenham, a dit mercredi : « Il sera peut-être le prochain Ballon d’Or».

Modric et Kroos fans de Vitinha, Matuidi aussi

«Vitinha ne se limite pas à gérer les matchs, il les orchestre avec brio. S’il jouait au Real Madrid, les médias en feraient déjà leur star», a quant à lui déclaré Toni Kroos récemment dans son podcast au sujet du Portugais, également encensé par Luka Modric, son ancien coéquipier au Real Madrid, aujourd’hui à l’AC Milan : « Je l’aime vraiment beaucoup. Il sort d’une saison phénoménale, c’est un organisateur et il est indispensable au PSG. Il a peut-être été le meilleur milieu de terrain d’Europe la saison dernière». Et l’ancien parisien Blaise Matuidi imagine lui aussi Vitinha remporter le Ballon d’Or. «Je ne lui vois pas de limites. Et donc potentiellement, il est capable, à la manière d’un Luka Modric sur une saison, d’aller chercher le Ballon d’Or.» Chiche ?