OM : McCourt reprend les commandes, Benatia revient en force, Longoria déclassé !

Après des jours de tensions et de critiques, Frank McCourt est sorti du silence pour envoyer un message clair : il prend personnellement les rênes de l’OM et fait confiance à Medhi Benatia pour piloter l’ensemble des activités sportives jusqu’à la fin de la saison. Une décision qui redistribue complètement les cartes au sommet du club.

Le vent a tourné à l’OM. Face aux attaques, dont un message cinglant le qualifiant de « capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan », Frank McCourt a choisi de réagir de manière mesurée mais ferme. Dans un communiqué, il a précisé : « Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. »

Benatia, l’homme fort du club

Le retour de Benatia s’accompagne d’une montée en puissance nette. Celui qui avait initié de nombreux contacts sur le mercato et supervisé des recrues clés comme Greenwood, Rabiot ou De Zerbi, retrouve un rôle élargi et central. Il devient l’architecte sportif de l’OM, avec la responsabilité de nommer le nouvel entraîneur et de gérer le quotidien de l’équipe première. De son côté, Pablo Longoria voit son influence diminuer. Déclassé à des fonctions purement institutionnelles, il conserve la représentation du club auprès des instances françaises et européennes, mais perd le contrôle opérationnel et sportif qui faisait sa force. Le président espagnol, sous pression depuis plusieurs mois, se retrouve désormais relégué à un rôle secondaire.

McCourt remet de l’ordre

Frank McCourt a été encore plus clair sur ses intentions : « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs, particulièrement la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et un parcours exemplaire en Coupe de France. Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous, au service de l’OM. » À Marseille, l’autorité change de main. Benatia reprend le volant sportif, McCourt réaffirme sa présence et Longoria est relégué. Le message est passé : l’OM veut désormais tourner la page des tensions et se concentrer sur ses ambitions sportives.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France