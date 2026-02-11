Waldemar Kita préparerait enfin le terrain pour vendre le FC Nantes en cas de belle offre après avoir tenu quasiment vingt ans à la tête du club.

Après près de vingt ans à la tête du FC Nantes, Waldemar Kita pourrait enfin envisager de passer la main. Selon le média Score, le président du club des bords de l’Erdre aurait entamé depuis plusieurs mois une restructuration en profondeur afin de le rendre séduisant pour de potentiels investisseurs. Une stratégie claire qui laisse entendre que le départ de Kita n’est plus un simple scénario hypothétique.

La source, relayée par Foot01, rapporte que l’homme d’affaires polonais « multiplie les signes d’un départ imminent » et aurait confié à certains salariés du club qu’il « vivait probablement ses derniers instants à la présidence ». Si sportivement, la situation reste compliquée, financièrement le FC Nantes conserve des atouts. Kita a toujours investi personnellement pour maintenir le club dans l’élite, et aujourd’hui, les Canaris disposent de joueurs à forte valeur marchande. Des éléments qui pourraient séduire de futurs acheteurs, y compris parmi des investisseurs américains, même si jusqu’ici, personne n’a encore réussi à convaincre Kita de lâcher le club.

Kita enfin prêt à passer la main ?

Cette annonce potentielle intervient alors que le président polonais semble avoir fait le tour de son rôle au FC Nantes. Après avoir façonné le club pendant presque deux décennies, il laisse derrière lui une structure prête à attirer de nouveaux propriétaires et des projets ambitieux. Score souligne que le contexte sportif pourrait ne pas être un frein pour un rachat : l’exemple récent de l’ASSE l’a montré, où une relégation n’a pas empêché l’arrivée d’investisseurs motivés.

Pour les Canaris, et même si rien n’est encore fait, la fin de l’ère Kita pourrait donc marquer un tournant historique. Entre restructuration du club, valorisation des joueurs et ouverture à de nouveaux investisseurs, les prochains mois s’annoncent déterminants. Kita, après vingt ans de passion, semble prêt à passer la main… mais uniquement si l’offre est à la hauteur de ses ambitions et de l’héritage qu’il souhaite laisser.

