FC Nantes : enfin une bonne et grande nouvelle pour les Kita !

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 13:39
💬 Commenter
Waldemar Kita (FC Nantes)
La sanction qui pesait sur Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve du FC Nantes, a été revue à la baisse.

Enfin une bonne nouvelle au FC Nantes. Elle concerne la sanction qui pesait sur Stéphane Ziani. Initialement suspendu 16 matches, l’entraîneur de la réserve des Canaris a appris hier qu’elle avait été revue à la baisse en appel… à dix matches ferme, assortis de six matches avec sursis. L’intéressé pourra ainsi retrouver le banc plus tôt que prévu.

Ouest-France rappelle que cette sanction faisait suite à un échange d’insultes avec Jules Chatagnau, milieu de terrain de l’USSA Vertou, lors du derby ligérien du dimanche 7 décembre dernier (1-1). La rencontre, électrique, s’était conclue sur une altercation verbale après le coup de sifflet final. Le joueur vertavien avait lui été puni de cinq matches de suspension.

Ziani de retour le 21 mars ?

Ziani, qui avait déjà purgé cinq rencontres de suspension, pourra donc faire son retour le 21 mars pour le déplacement contre Fontenay. Cette décision de la commission d’appel est un soulagement pour le technicien et pour le FC Nantes, qui pourra retrouver un encadrement plus stable pour sa réserve en Nationale 3.

Le retour de Ziani sur le banc est également une bonne nouvelle pour les jeunes joueurs du centre de formation, qui bénéficient de son expérience et de son encadrement depuis plusieurs saisons. Avec cette réduction de sanction, l’objectif est clair : reprendre les rênes de l’équipe, poursuivre le développement des jeunes et préparer sereinement la fin de saison, tout en laissant derrière soi cet épisode houleux du derby.

