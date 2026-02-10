Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Si Ahmed Kantari semble garder la confiance immédiate des Kita, Raymond Domenech rappelle que son bilan sur le banc des Canaris est désastreux.

La comparaison fait très mal. Alors qu’Ahmed Kantari semble encore bénéficier de la confiance immédiate des Kita, un parallèle glaçant a émergé sur les réseaux sociaux… avec Raymond Domenech, symbole du fiasco absolu au FC Nantes. Et les chiffres sont sans appel.

Six matchs dirigés chacun. Domenech affichait un bilan de quatre matchs nuls et deux défaites. Kantari, lui, en est à une victoire pour cinq défaites. Résultat : même l’entraîneur le plus décrié de l’histoire récente du FC Nantes fait mieux. Un point de plus au compteur. Presque humiliant.

Kantari réussit un pire démarrage que Domenech !

Ce constat statistique agit comme un coup de grâce symbolique. Car Domenech reste, dans l’imaginaire collectif nantais, la référence du naufrage. Voir Kantari faire pire, même sur une période courte, renforce l’idée d’un choix manqué et d’une direction qui s’obstine malgré l’évidence.

Fidèle du FC Nantes, Emmanuel Merceron n’a pas manqué de souligner l’absurdité de la situation sur X : « Ahmed Kantari réussit un pire démarrage que Domenech, pire entraîneur de l’histoire du club. Merci pour tout Franck Kita. » Une phrase ironique, mais surtout lourde de sens.

Le maintien se joue désormais sur des détails, des dynamiques, des décisions fortes. Et au FC Nantes, continuer avec un entraîneur au bilan inférieur à celui de Domenech ressemble de plus en plus à un pari perdu d’avance.