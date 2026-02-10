À LA UNE DU 10 FéV 2026
[22:56]OL Mercato : les secrets du gros coup Endrick dévoilés
[22:32]OM : Longoria critiqué, McCourt lui met la pression
[21:51]ASSE : Montanier peut compter sur un nouveau taulier dans le vestiaire
[21:36]FC Barcelone : un Blaugrana se confie sur sa dépression
[21:22]OM : on sait pourquoi Greenwood ne parle plus à Benatia !
[21:11]PSG : nouvelle avancée dans la vente du Parc des Princes !
[20:33]FC Nantes : Domenech assène le coup de grâce à Kantari 
[20:06]ASSE : Lucas Stassin sommé de s’inspirer de Cristiano Ronaldo
[19:47]OM : Rothen annonce le pire en cas de maintien de De Zerbi
[19:32]RC Lens : le Racing de Pierre Sage boxe dans la même catégorie que le Bayern et le Barça !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Domenech assène le coup de grâce à Kantari 

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 20:33
💬 Commenter
Raymond Domenech
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si Ahmed Kantari semble garder la confiance immédiate des Kita, Raymond Domenech rappelle que son bilan sur le banc des Canaris est désastreux.

La comparaison fait très mal. Alors qu’Ahmed Kantari semble encore bénéficier de la confiance immédiate des Kita, un parallèle glaçant a émergé sur les réseaux sociaux… avec Raymond Domenech, symbole du fiasco absolu au FC Nantes. Et les chiffres sont sans appel.

Six matchs dirigés chacun. Domenech affichait un bilan de quatre matchs nuls et deux défaites. Kantari, lui, en est à une victoire pour cinq défaites. Résultat : même l’entraîneur le plus décrié de l’histoire récente du FC Nantes fait mieux. Un point de plus au compteur. Presque humiliant.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Kantari réussit un pire démarrage que Domenech !

Ce constat statistique agit comme un coup de grâce symbolique. Car Domenech reste, dans l’imaginaire collectif nantais, la référence du naufrage. Voir Kantari faire pire, même sur une période courte, renforce l’idée d’un choix manqué et d’une direction qui s’obstine malgré l’évidence.

Fidèle du FC Nantes, Emmanuel Merceron n’a pas manqué de souligner l’absurdité de la situation sur X : « Ahmed Kantari réussit un pire démarrage que Domenech, pire entraîneur de l’histoire du club. Merci pour tout Franck Kita. » Une phrase ironique, mais surtout lourde de sens.

Le maintien se joue désormais sur des détails, des dynamiques, des décisions fortes. Et au FC Nantes, continuer avec un entraîneur au bilan inférieur à celui de Domenech ressemble de plus en plus à un pari perdu d’avance. 

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot