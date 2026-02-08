FC Nantes : frustrés par l’OL, les Canaris lancent un message à leurs supporters

Grâce à un but de Pavel Sulc, l’OL s’est imposé à la Beaujoire hier soir (1-0) mais il a perdu Endrick, expulsé. De son côté, le FC Nantes n’a pas démérité mais il a été malchanceux avec trois poteaux. Mais pas question d’abdiquer, soutient Fabien Centonze…

Classique du championnat de France, ce Nantes-Lyon n’a pas déçu. Comme souvent depuis l’arrivée d’Ahmed Kantari, les Canaris ont bien démarré, avec un gros pressing et une volonté d’acculer leur adversaire mais les Gones ont pris le contrôle des opérations et logiquement ouvert le score à la 25e minute. Pavel Sulc a dévié une reprise de volée de la gauche d’Afonso Moreira. Les Canaris ont cru que le Lyonnais était hors-jeu au moment de la frappe de son coéquipier mais ce n’était pas le cas. L’OL a continué à se procurer des occasions mais a peu à peu commencé à reculer, laissant l’initiative aux Nantais. De plus en plus menaçants, et en supériorité numérique après l’expulsion d’Endrick par M. Vernice à la 58e, ceux-ci ont touché les montants à trois reprise. La poisse !

Centonze l’assure : le FC Nantes ne baissera pas les bras

Avec ce succès, l’OL prend trois points d’avance sur l’OM, qui jouera ce soir au Parc, à la 3e place. Les Canaris, eux, restent 16es. Ils pourraient descendre d’un cran si Auxerre bat le Paris FC. Une fois encore, les hommes d’Ahmed Kantari ont fait preuve d’envie. Pour la deuxième fois après Marseille, ils ont montré de belles choses dans le jeu et au niveau offensif. Mais ils ont encore perdu, au grand dam de Fabien Centonze. Le latéral est revenu sur le scénario du match au micro de Ligue 1+. « Forcément, on a ressenti de la frustration, car on avait la sensation de bien faire sans être récompensés. C’est dommage, surtout quand le but qu’on concède est évitable. Gagner en Ligue 1, ce n’est pas facile, et on sait qu’on ne nous donnera rien cette saison. Il va falloir répéter les efforts et espérer que la chance tourne en notre faveur. Après le carton rouge, ça galvanise et ça donne de l’énergie. On se dit que c’est à notre portée, qu’on peut aller la chercher. C’est ce qu’on a fait, mais ça n’a pas suffi. Le match était intéressant, on a montré qu’on pouvait proposer de belles choses. » Et à l’ancien messin d’ajouter… « On doit corriger nos entames de match, car c’est là qu’on perd des points. Ce qu’on a fait après le rouge, on doit être capable de le faire pendant 90 minutes. Ce ne sera pas simple, mais on n’aura pas le choix. Les douze montants touchés depuis le début de la saison ? Forcément, ce n’est pas un hasard. C’est à l’image de ce qui nous arrive aujourd’hui. Il faut que ça bascule en notre faveur, il faut persévérer. »