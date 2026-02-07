À LA UNE DU 7 FéV 2026
[21:54]ASSE – Montpellier (1-0) : Le Cardinal offre un premier succès à Montanier
[21:38]FC Nantes : la banderole moqueuse des supporters sur le mercato
[21:24]Stade Rennais : Rongier prend position dans le conflit Beye – Samba
[20:40]RC Lens : Sage réagit aux débuts de Saint-Maximin et dévoile son résultat rêvé pour PSG-OM
[20:14]FC Nantes – OL : les compos sont tombées
[20:09]ASSE : les ultras entre hommage à Gasset et nouvelles banderoles cinglantes
[19:52]RC Lens – Stade Rennais : Beye combattif après cette nouvelle défaite
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
FC Nantes : la banderole moqueuse des supporters sur le mercato

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 21:38
Les supporters du FC Nantes lors d'un match à la Beaujoire.
Au coup d’envoi du match contre l’OL, les supporters du FC Nantes ont déployé une grande bâche pour se moquer du mercato de leur directeur général, Franck Kita.

Ce soir, comme promis, la tribune Loire est en sourdine. Les ultras du FC Nantes avaient décidé de mettre leur activité en veille lors de la déculotté à la Beaujoire contre Nice (1-4) il y a deux semaines. Ils ont tenu parole à Lorient (1-2) samedi dernier et ont prolongé leur mouvement ce soir. La tribune est bien remplie de supporters mais ceux-ci ne chantent pas. Ce qui a donné à l’enceinte nantaise des airs de Groupama Stadium car on n’a entendu que les plus de 2.000 fans lyonnais. A tel point que la sono du stade a été poussée à fond pour moins entendre leurs chants…

« J’en sais rien, j’ai pris n’importe quoi »

Cette absence d’encouragements s’est accompagnée d’une bâche cinglante à l’encontre de la direction du FC Nantes, et plus particulièrement du directeur général, Franck Kita. Une banderole a été brandie sur laquelle on pouvait lire : « Et vous, vous avez pris quoi au mercato ? ». Et sur une bâche au-dessus apparaissait le visage de Franck Kita avec cette réponse : « J’en sais rien, j’ai pris n’importe quoi ». Une référence à une vidéo qui avait fureur pendant le covid, quand un homme se vantait d’avoir tout acheté dans une supérette, à une période où il y avait des pénuries…

Et effectivement, le mercato nantais a été assez fou, avec neuf arrivées (plus un retour de prêt) et sept départs. Les nouveaux venus semblent meilleurs que s’en sont allés mais, pour le moment, ça ne se traduit pas par des résultats sur le terrain !

