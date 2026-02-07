FC Nantes : une recrue veut retourner la Beaujoire, Kantari y croit à fond !

Arrivé au FC Nantes cet hiver sur les recommandations d’Ahmed Kantari, Mohamed Kaba espère que les Canaris seront capables de ramener les supporters avec eux ce soir contre l’OL.

Le FC Nantes est, de loin, la pire équipe de Ligue 1 à domicile cette saison, comme lors de la funeste saison 2006-2007 au terme de laquelle le club fut relégué. A croire que les Canaris font un blocage psychologique à la Beaujoire ! Toujours est-il que pour la réception de l’OL ce soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, les Ultras ont choisi de montrer leur colère en faisant grève, plus remontés que jamais contre les Kita. Une situation que Mohamed Kaba, arrivé le mois dernier de Lecce, espère endiguer. « Ce sera à nous de les ramener avec nous », a glissé le milieu de terrain lors de sa présentation officielle. Un sacré challenge, face à un OL irrésistible en ce moment. Mais Ahmed Kantari, qui devrait titulariser sa recrue ce soir, fonde de gros espoirs sur lui.

Ahmed Kantari croit en l’impact de Mohamed Kaba sur le FC Nantes

Déjà entré en jeu avec autorité lors de la victoire à Lorient (2-1), Kaba a montré une agressivité qui devrait faire du bien aux Canaris. « Forcément, avec Mohamed, c’est une relation de confiance parce qu’on a vécu des moments intenses ensemble d’un point de vue émotionnel à Valenciennes, a glissé Kantari. Notamment un maintien à la dernière journée au goal-average, donc pour vous dire à quel point on a un vécu commun. C’est un joueur qui serre les dents, qui a fait un strap et qui a marqué ce deuxième but. Donc dans l’aspect mental, c’est un joueur sur qui le staff et le groupe vont pouvoir compter. »

Son sens du sacrifice avait déjà marqué les esprits lors du fameux maintien à Valenciennes. Blessé à la cheville avant un match décisif, il avait tout de même répondu présent et trouvé le chemin des filets au terme d’une semaine sans s’entraîner. Pour le staff nantais, cet esprit de combat est une garantie rare au cœur de l’hiver. Mais Kantari va au-delà de la dimension psychologique et insiste : « C’est surtout un bon footballeur. Je pense qu’il s’est tout de suite adapté lors de son entrée à Lorient. C’est un joueur qui est en forme. »

Ce n’est pas un détail : Kaba arrive au FC Nantes dans un état physique optimal, fort de plusieurs titularisations en Serie A avec Lecce cette saison, notamment contre la Juventus. « La chance que l’on a sur un mercato d’hiver en recrutant ce type de joueur, c’est qu’il jouait avant d’arriver. Il était titulaire à Lecce en jouant des gros matchs », a martelé Kantari.

Pour Kaba, la mission est claire : apporter sa récupération, sa verticalité. À 24 ans, l’ancien d’Orléans et Valenciennes vient donc renforcer le cœur du jeu nantais avec la détermination d’un joueur qui sait ce que veut dire jouer sa survie au plus haut niveau. Son contrat va jusqu’en 2026, mais c’est dès aujourd’hui qu’il est attendu au FC Nantes.