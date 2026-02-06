À LA UNE DU 6 FéV 2026
FC Nantes : le groupe de Kantari pour affronter l’OL, plusieurs joueurs écartés

Par William Tertrin - 6 Fév 2026, 20:26
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Le groupe du FC Nantes pour affronter l’OL.

Ce samedi soir, le FC Nantes accueille l’OL pour la 21e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre cruciale, l’entraîneur nantais Ahmed Kantari a dévoilé un groupe de 22 joueurs. La principale nouveauté est la présence d’Abakar Sylla, nouvelle recrue hivernale, qui fait ses grands débuts sous le maillot jaune et vert. Le retour de Deiver Machado après plusieurs semaines d’absence pour une blessure à la cuisse représente également un renfort de poids pour la défense nantaise.

Cependant, Ignatius Ganago, Amady Camara, Uros Radakovic et le jeune Mathieu Acapandié, qui avait récemment été utilisé contre Lorient, ne figurent pas dans le groupe. De plus, Bahmed Deuff soigne une gêne à la voûte plantaire et Frédéric Guilbert n’est pas encore prêt physiquement pour réintégrer l’équipe.

Côté lyonnais, Corentin Tolisso est absent, tout comme Roman Yaremchuk, Ruben Kluivert, Orel Mangala, Ernest Nuamah, Nicolas Tagliafico et Malick Fofana.

Le groupe du FCN

Carlgren, Lopes, Mirbach – Amian, Yousuf, Awaziem, Centonze, Cozza, Machado, Sylla, Tati – Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Guirassy, Mohamed.

FC Nantes

