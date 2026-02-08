FC Nantes : après la banderole de la Brigade Loire, Kita a vécu une autre grosse humiliation

Ce samedi soir, lors du match entre le FC Nantes et l’OL (0-1), en tribune présidentielle, un observateur peu ordinaire a assisté à une scène qui en dit long sur l’état des relations entre les supporters et la direction du club. Sur X, @Jules_LeNantais, présent dans les salons haut placés du stade de la Beaujoire, racontait que le tifo admirablement préparé par les ultras a déclenché un éclat de rire général… et une humiliation totale pour Franck Kita, directeur général délégué du club.

Ce n’est pas un hasard isolé, mais le reflet d’une frustration croissante qui s’exprime de plus en plus fort dans les travées nantaises.

Un tifo qui en dit long

Juste avant le coup d’envoi, les supporters ont déployé une banderole cinglante visant directement le mercato hivernal orchestré par la famille Kita. Détournant une phrase attribuée à Franck Kita, les ultras ont écrit :

« Et vous, vous avez pris quoi au mercato ?

Franck Kita : j’en sais rien, j’ai pris n’importe quoi…

Trop d’humiliations brisent notre motivation »

L’ironie était telle que, selon le témoignage de Jules, toute la tribune présidentielle a explosé de rire. Ce moment n’a pas seulement détendu l’atmosphère, il a aussi mis en lumière une colère bien installée. Ce n’est plus simplement un mécontentement sporadique : c’est une moquerie publique envers l’un des dirigeants du club, qui se trouve ainsi mis en scène devant familles de joueurs, anciens du club et salariés.

Le malaise autour du mercato

La banderole ne tombe pas du ciel. Elle s’inscrit dans une série de tensions entre les supporters et la direction. Depuis plusieurs mercatos, de nombreux fans reprochent à la famille Kita une politique de transferts jugée timorée, voire incohérente :

les ventes massives compensent parfois les achats limités, au point d’être perçues comme une stratégie financière plutôt que sportive, et non adaptée aux besoins du terrain ;

certains entraîneurs, comme Luis Castro, avaient publiquement évoqué le manque de renforts durant les périodes de mercato ;

les discussions autour de la gestion sportive et des choix du club se cristallisent régulièrement en banderoles ou chants hostiles dans les tribunes ;

Pour beaucoup de supporters, ces choix pâtissent d’un manque d’ambition perçu, surtout dans un club qui lutte pour son maintien en Ligue 1 et qui aspire à davantage de stabilité.

Une fracture profonde avec la direction

Les banderoles critiques ne datent pas d’hier. Les ultras nantais ont multiplié ces derniers mois les messages destinés à exprimer leur exaspération — parfois contre la Ligue (comme sur d’autres sujets), parfois spécifiquement contre la gestion interne du club.

Le rire collectif suscité par le tifo d’hier n’est pas une simple anecdote : il symbolise une fracture profonde entre une partie du public et la direction, incarnée par la famille Kita, déjà critiquée par le passé pour sa gestion et son éloignement des préoccupations sportives des supporters.

Au-delà de l’humour, un message clair

Ce moment d’humour grinçant a donc une portée bien plus sérieuse : il traduit une impatience, presque une colère, qui ne se contente plus des traditionnelles protestations. Dans l’esprit des supporters, le club ne respecte plus ses valeurs sportives et se contente de gesticulations financières sans rendre des résultats satisfaisants sur le terrain…