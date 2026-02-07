Grâce à un but de Pavel Sulc, l’OL s’est imposé à la Beaujoire ce soir (1-0) mais il a perdu Endrick, expulsé. Le FC Nantes n’a pas démérité mais il a été malchanceux (trois poteaux).

Classique du championnat de France, ce Nantes-Lyon n’a pas déçu ! Comme souvent depuis l’arrivée d’Ahmed Kantari, les Canaris ont bien démarré, avec un gros pressing et une volonté d’acculer leur adversaire. A la 8e, Mohamed Kaba a percuté dans l’axe mais sa frappe enroulée du gauche a heurté le poteau de Dominik Greif. Passée la surprise, les Gones ont pris le contrôle des opérations et logiquement ouvert le score à la 25e minute. Pavel Sulc a dévié une reprise de volée de la gauche d’Afonso Moreira. Les Canaris ont cru que le Lyonnais était hors-jeu au moment de la frappe de son coéquipier mais ce n’était pas le cas. L’OL a continué à se procurer des occasions mais a peu à peu commencé à reculer, laissant l’initiative aux Nantais.

Endrick sévèrement expulsé

En seconde période, Ahmed Kantari a remplacé le fantôme de Mostafa Mohamed par Youssef El Arabi. Celui-ci a mis Greif à contribution dès la 49e, avant de trouver le poteau deux minutes plus tard sur une déviation aérienne. Plus saignants, les Nantais ont bénéficié d’un coup de pouce arbitral avec l’expulsion d’Endrick par M. Vernice à la 58e. Déjà averti, le Brésilien a écopé d’un nouvel avertissement après avoir mis un coup de pied dans le mollet de Dehmaine Tabibou. Un geste qui ne semblait pas mériter pareil sanction mais l’arbitre, après avoir consulté la VAR, a décidé de retirer le carton jaune… pour brandir le rouge direct !

Nantes a continué de pousser et, à la 69e, Dominik Greif a de nouveau réalisé un bel arrêt sur une tête à bout portant de Youssef El Arabi. Après ce coup de chaud, les Gones ont fait jouer leur expérience en tentant de casser le rythme du FCN par tous les moyens possibles. Greif a par exemple été averti pour gain de temps et Moreira s’est pris la tête avec… un stadier, venu sur la pelouse récupérer un gobelet lancé depuis les tribunes. Ultime preuve du manque de réussite du FCN, Herba Guirassy a vu son tir contré par le dos de Matthis Abline atterrir sur le montant droit de Greif dans les arrêts de jeu.

Avec ce succès, l’OL prend trois points d’avance sur l’OM, qui jouera demain au Parc, à la 3e place. Les Canaris, eux, restent 16es. Ils pourraient descendre d’un cran si Auxerre bat le Paris FC demain. Une fois encore, les hommes d’Ahmed Kantari ont fait preuve d’envie. Pour la deuxième fois après Marseille, ils ont montré de belles choses dans le jeu et au niveau offensif. Mais comme toujours, ils ont perdu. Triste rengaine…