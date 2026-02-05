Selon nos informations, Franck et Waldemar Kita ont mal vécu la dernière ligne droite du mercato hivernal. Et, ce, pour plusieurs raisons.

Franck et Waldemar Kita ont mal vécu la dernière ligne droite du mercato hivernal du FC Nantes. C’est peu de le dire. Selon nos informations, plusieurs raisons expliquent cette situation d’intense frustration. Depuis leurs bureaux parisiens, d’où les propriétaires téléguident la stratégie du club, une vraie déception émerge notamment face à la cascade de refus essuyés cet hiver.

Lucas Michal a agacé les Kita

Deux cas particuliers auraient particulièrement irrité les Kita : Lucas Michal (20 ans) et Othmane Maamma (20 ans). Le premier, Monégasque, n’était pas forcément le choix numéro un d’Ahmed Kantari mais les propriétaires du FCN ont noté avec agacement qu’il avait finalement renforcé le FC Metz… un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Quant au second, son refus s’ajoute à une série d’échecs qui a crispé l’état-major du FC Nantes, berné par Watford dans la dernière ligne droite du D-Day. Par ailleurs, les Kita ont également été déçus par l’épisode Junior Mwanga, qui a mis fin à son prêt pour revenir au RC Strasbourg après un imbroglio lunaire en public. Une situation qui a accentué la sensation d’un mercato manqué.

Nantes, le plan B de Sylla

La seule satisfaction réelle est finalement venue de l’arrivée d’Abakar Sylla. Ouvert à un départ cet hiver, le RCSA souhaitant l’exposer, le jeune défenseur a finalement été prêté au FC Nantes… qui n’était pas son premier choix en début de mercato. Le joueur de 23 ans préférait l’Italie mais Parme n’est pas allé plus loin. Aujourd’hui, l’idée au FC Nantes est de le voir devenir titulaire au poste d’axial gauche au sein d’une défense à trois et un onze globalement solide sur le papier. Reste désormais la question de savoir si Kantari saura gérer cet effectif hétérogène et tirer le meilleur de ce groupe pour assurer l’opération maintien en Ligue 1 en fin de saison. À date, le doute subsiste dans l’esprit de Waldemar Kita.

Bastien AUBERT