FC Nantes Mercato : une offre a été formulée pour un attaquant qui a flambé en Ligue 1

Le FC Nantes a tenté le tout pour le tout pour s’offrir Gaëtan Perrin, mais le timing et la concurrence ont eu raison de ses espoirs. Retour sur une offre ambitieuse restée sans suite lors de ce mercato mouvementé.

Le pari nantais pour Gaëtan Perrin

Alors que le mercato s’est achevé lundi à 20h, le FC Nantes a tenté de frapper un grand coup en lançant une offre concrète pour Gaëtan Perrin, piste déjà évoquée plus tôt lors de ce mercato. Selon L’Équipe, le montant mis sur la table était de 1,5 million d’euros, assorti d’un bonus de 500 000 € en cas de maintien en Ligue 1. Les Canaris, par l’intermédiaire de l’agent lié à Douglas Augusto – parti lui aussi en Russie le même été que Perrin – ont soigné leur approche. L’objectif : devancer la concurrence et miser sur la polyvalence d’un joueur qui a cassé la baraque la saison dernière avec Auxerre (10 buts et 11 passes dé en Ligue 1).

Des éléments favorables mais une issue défavorable

Sur le papier, tous les voyants semblaient au vert. Nantes possède l’initiative, s’active vite, et adresse une offre claire au FK Krasnodar. La direction cherche à utiliser son réseau, consciente que ce marché d’hiver est volatile et que chaque minute compte. À ce moment précis, la piste Perrin paraît crédible pour remplacer ou épauler le secteur offensif nantais en difficulté.

Quand la réalité du marché rattrape Nantes

Mais le mercato est impitoyable : malgré l’offre des Canaris, la proposition restée sur la table n’est jamais validée par Krasnodar. Que s’est-il passé ? Le club russe ne donne pas suite, privilégiant d’autres contacts plus avancés alors que la deadline approche. Nantes, positionné mais « refoulé » au dernier virage, a donc dû faire une croix sur cette option. De son côté, Perrin s’est engagé au LOSC, alors que l’AJ Auxerre espérait avoir le dernier mot.

Un échec au goût amer mais révélateur

La tentative avortée résume bien les turbulences de cette fenêtre : même les offensives les plus structurées peuvent sombrer faute d’ouverture au bon moment ou face à une concurrence mieux placée, comme l’a prouvé la tournure prise dans les toutes dernières heures du mercato. Pourtant, le mercato nantais s’est conclu avec un bilan de 7 recrues : Machado (arrivé avant), Cabella, Sissoko, Youssif, Guilbert, Kaba et Sylla.