FC Nantes Mercato : un gros coup rêvé par le RC Lens tenté par les Kita cet hiver ?

Alors que le FC Nantes cherche à renforcer son secteur offensif pour la seconde partie de saison, les discussions autour de profils intéressants fleurissent chez les supporters. Après Romain Del Castillo (piste déjà évoquée pour dynamiser le côté droit du jeu), un autre nom commence à circuler : Gaëtan Perrin, actuellement à Krasnodar en Russie. Est‑ce une piste cohérente pour les Canaris ? On décortique l’idée.

🔎 Qui est Gaëtan Perrin

Âge : 29 ans

29 ans Poste : Ailier droit / milieu offensif

Ailier droit / milieu offensif Nationalité : Française

Française Parcours : formé à l’Olympique Lyonnais , Perrin a débuté en pro avec Lyon avant des passages à Orléans puis à Auxerre , où il s’est vraiment révélé comme joueur clé.

formé à , Perrin a débuté en pro avec Lyon avant des passages à puis à , où il s’est vraiment révélé comme joueur clé. Statistiques marquantes : avec Auxerre en Ligue 1 2024‑2025, il a inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues – un rendement très solide.

Cet apport offensif a été l’un des éléments importants de l’équipe auxerroise avant son transfert.

📍 Du côté de Krasnodar

L’été dernier, Perrin a quitté l’AJ Auxerre pour le FK Krasnodar (Russie) dans un transfert d’environ 5 millions d’euros, signant pour trois saisons avec le club russe. Il était annoncé très proche du RC Lens, mais le mouvement ne s’était finalement pas réalisé.

Son début de saison est correct mais moins spectaculaire qu’en Ligue 1 : il continue d’être impliqué, sans pour autant être décisif à chaque rencontre (2 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, sans être titulaire indiscutable).

🟡 Pourquoi Nantes pourrait y penser ?

1️⃣ Profil offensif déjà éprouvé en Ligue 1

Perrin a prouvé qu’il pouvait faire la différence dans un championnat exigeant : buteur, passeur, capable d’évoluer sur l’aile ou en soutien. C’est un profil qu’on souhaite voir à Nantes pour densifier un secteur parfois en poussif.

2️⃣ Expérience et maturité

À 29 ans, l’ailier est un joueur expérimenté, capable d’apporter immédiatement un plus pour la lutte au maintien, une condition chère aux Kita qui veulent des joueurs rompus à la L1 (74 matchs pour Perrin).

3️⃣ Une alternative à Del Castillo ?

Si la piste Romain Del Castillo reste compliquée à boucler (Brest n’a pas vraiment intérêt à lâcher son joueur clé), Perrin pourrait être une option moins médiatisée mais réaliste, notamment si un prêt avec option d’achat était envisageable entre Nantes et Krasnodar.

4️⃣ Anthony Lopes comme atout principal ?

Rémy Cabella l’avait confié, Anthony Lopes a été déterminant dans son arrivée. Le gardien nantais semble très impliqué dans le mercato, et il pourrait jouer un rôle majeur dans ce dossier, lui qui a connu Perrin à l’OL (ils n’ont partagé que 3 matchs ensemble lors de la saison 2015-2016).

🔻 Les obstacles à une arrivée

❗ Contrat en cours à Krasnodar

Perrin est sous contrat long (jusqu’en 2028) et il n’est pas évident que le club russe veuille le laisser partir cet hiver, sauf si une offre attractive arrive.

❗ Salaire et conditions financières

Un transfert ou un prêt impliquerait des discussions autour du salaire et des modalités entre trois parties (Nantes, Krasnodar, joueur), ce qui peut ralentir le dossier. Pour rappel, Perrin toucherait environ 120 000 euros par mois en Russie.

📌 En résumé

L’idée d’un renfort comme Gaëtan Perrin au FC Nantes n’est pas farfelue : c’est un ailier droit expérimenté, capable de marquer et de faire des passes décisives – des qualités que le FCN cherche clairement à ajouter à son jeu offensif. Sa connaissance du championnat français et son profil percutant pourraient bien offrir une alternative intéressante à des pistes comme Del Castillo, surtout si Nantes veut un apport immédiat en attaque.

Reste à voir si les conditions financières et le contexte contractuel avec Krasnodar permettront de concrétiser un tel mouvement cet hiver.