FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Gaëtan Perrin !

Alors que son nom circulait à Nantes, Gaëtan Perrin ne devrait pas s’engager en faveur des Canaris cet hiver.

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, a annoncé qu’il attendait encore un renfort par ligne d’ici la fin du mercato hivernal, alors que Deiver Machado, Rémy Cabella et dernièrement Ibrahima Sissoko ont déjà rejoint les Canaris cet hiver.

Fin de la piste Gaëtan Perrin !

Si le renfort en défense devrait être Ali Youssef (Club Africain), dont l’arrivée à Nantes serait imminente, celui en attaque ne devrait pas être Gaëtan Perrin (Krasnodar). Associé aux Canaris ces derniers jours, l’ancien Lyonnais ne ferait en réalité pas partie des plans du FCN pour ce mercato hivernal, selon le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau. « Il n’en a une nouvelle fois jamais été question… », a répondu notre confrère sur X au sujet de cette rumeur.

D’après les informations du journaliste Exocet Kayes, Gaëtan Perrin devrait plutôt retourner à l’AJ Auxerre, club où il a déjà évolué entre 2021 et 2025. Le dossier pourrait se conclure dans les prochains jours.