À LA UNE DU 16 JAN 2026
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
[17:23]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !
[17:05]ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 17:23
💬 Commenter
Franck et Waldemar Kita
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Nantes aurait finalisé l’arrivée d’un défenseur central : Ali Youssef (Club Africain).

Le FC Nantes continue de s’activer sur le marché des transferts. Après les arrivées de Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko, les dirigeants nantais auraient bouclé un quatrième renfort hivernal.

Un international libyen pour renforcer la défense de Kantari

Selon L’Équipe, le FCN devrait enregistrer la signature du défenseur central du Club Africain, Ali Youssef. L’international libyen (22 sélections) arriverait à Nantes pour 500 000 euros et devrait signer un contrat de deux ans et demi en faveur des Canaris, soit jusqu’en juin 2027. Ali Youssef était dans le viseur des Canaris depuis l’été dernier.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

À la recherche d’un ou deux renforts en défense centrale lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes tient donc son premier renfort défensif, un joueur jeune et expérimenté à l’international, qui pourrait rapidement s’intégrer dans l’équipe d’Ahmed Kantari pour solidifier l’arrière-garde.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot