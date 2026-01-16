FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le FC Nantes aurait finalisé l’arrivée d’un défenseur central : Ali Youssef (Club Africain).

Le FC Nantes continue de s’activer sur le marché des transferts. Après les arrivées de Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko, les dirigeants nantais auraient bouclé un quatrième renfort hivernal.

Un international libyen pour renforcer la défense de Kantari

Selon L’Équipe, le FCN devrait enregistrer la signature du défenseur central du Club Africain, Ali Youssef. L’international libyen (22 sélections) arriverait à Nantes pour 500 000 euros et devrait signer un contrat de deux ans et demi en faveur des Canaris, soit jusqu’en juin 2027. Ali Youssef était dans le viseur des Canaris depuis l’été dernier.

À la recherche d’un ou deux renforts en défense centrale lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes tient donc son premier renfort défensif, un joueur jeune et expérimenté à l’international, qui pourrait rapidement s’intégrer dans l’équipe d’Ahmed Kantari pour solidifier l’arrière-garde.