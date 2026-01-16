FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita

En conférence de presse, Ahmed Kantari a été interrogé sur le mercato hivernal du FC Nantes.

Présent ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du match capital dans la course au maintien face au Paris FC, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, le coach du FC Nantes, Ahmed Kantari, s’est exprimé sur mercato hivernal. Si trois joueurs – Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko – ont déjà rejoint les rangs nantais cet hiver, l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré souhaite encore un renfort par ligne.

« On a besoin d’un joueur par ligne »

« On a besoin d’un joueur par ligne. Aujourd’hui, la défense centrale est un secteur de jeu dans lequel où on est dépourvu de spécialistes du poste, encore plus après le départ de Chidozie Awaziem à la CAN. Mais avec les joueurs que l’on a, on est en capacité de répondre présent dans ce secteur de jeu. Les joueurs qui ont joué à ce poste là, que ce soit Nicolas Cozza, Kelvin Amian ou Junior Mwanga, ont répondu présents. Les joueurs, il faut qu’ils comprennent qu’ils sont à la disposition du collectif. À un moment donné, s’ils doivent jouer défenseur central ou même gardien de but car le contexte, le coach ou le staff le demandent, ils doivent le faire. C’est ce que j’aime dans la mentalité des joueurs actuellement, c’est qu’ils sont à la disposition du collectif », a confié l’entraîneur des Canaris devant la presse.

Comme révélé ce vendredi par L’Équipe, le club des bords de l’Erdre aurait justement bouclé un premier renfort défensif avec l’arrivée annoncée d’Ali Youssef, défenseur central international libyen en provenance du Club Africain.