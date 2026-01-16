À LA UNE DU 16 JAN 2026
[20:32]FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita
[20:10]Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !
[20:00]PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !
[19:43]ASSE Mercato : Horneland tient son premier renfort de l’hiver, il fonde de gros espoirs sur lui !
[19:15]Stade Rennais Mercato : après Szymanski, trois autres recrues en approche ?
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
[17:23]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !
FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 20:32
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
En conférence de presse, Ahmed Kantari a été interrogé sur le mercato hivernal du FC Nantes.

Présent ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du match capital dans la course au maintien face au Paris FC, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, le coach du FC Nantes, Ahmed Kantari, s’est exprimé sur mercato hivernal. Si trois joueurs – Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko – ont déjà rejoint les rangs nantais cet hiver, l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré souhaite encore un renfort par ligne.

« On a besoin d’un joueur par ligne »

« On a besoin d’un joueur par ligne. Aujourd’hui, la défense centrale est un secteur de jeu dans lequel où on est dépourvu de spécialistes du poste, encore plus après le départ de Chidozie Awaziem à la CAN. Mais avec les joueurs que l’on a, on est en capacité de répondre présent dans ce secteur de jeu. Les joueurs qui ont joué à ce poste là, que ce soit Nicolas Cozza, Kelvin Amian ou Junior Mwanga, ont répondu présents. Les joueurs, il faut qu’ils comprennent qu’ils sont à la disposition du collectif. À un moment donné, s’ils doivent jouer défenseur central ou même gardien de but car le contexte, le coach ou le staff le demandent, ils doivent le faire. C’est ce que j’aime dans la mentalité des joueurs actuellement, c’est qu’ils sont à la disposition du collectif », a confié l’entraîneur des Canaris devant la presse.

Comme révélé ce vendredi par L’Équipe, le club des bords de l’Erdre aurait justement bouclé un premier renfort défensif avec l’arrivée annoncée d’Ali Youssef, défenseur central international libyen en provenance du Club Africain.

