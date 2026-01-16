À LA UNE DU 16 JAN 2026
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
[15:13]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : le PSG éliminé, quel est le favori de la Coupe de France ? 
[14:41]FC Nantes : Kantari perd un titulaire mais s’enflamme avant le Paris FC
[14:20]OM : De Zerbi annonce plusieurs coups durs avant Angers et évoque Abdelli
[13:57]ASSE : la compo probable d’Horneland contre Clermont
[13:30]Stade Rennais Mercato : grosses menaces pour Habib Beye, on s’arrache ses pépites !
[13:00]OM : en plein Mercato, les Marseillais s’offrent un camouflet national sur l’OL
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari perd un titulaire mais s’enflamme avant le Paris FC

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 14:41
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le coach du FC Nantes, Ahmed Kantari, est passé ce vendredi en conférence de presse avant la réception du Paris FC.

Éliminé le week-end dernier par l’OGC Nice (1-1, 3-5 tab) en 16e de finale de la Coupe de France, le FC Nantes s’est tourné sur son match crucial pour le maintien face au Paris FC. Fabien Centonze ne sera pas de la partie, a annoncé ce vendredi Ahmed Kantari en conférence de presse d’avant-match.

« On a Fabien Centonze qui n’est toujours pas disponible pour ce week-end, il est encore un peu juste. Il s’est entraîné à part », a déploré l’entraîneur nantais. Pour rappel, l’ancien Messin avait été contraint de quitter le terrain lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille (0-2), le 4 janvier dernier, à cause de ses ischio-jambiers.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

« Je sens que mes joueurs adhèrent au projet »

Devant les médias, Ahmed Kantari est aussi revenu sur l’adversaire du week-end et l’état d’esprit de son groupe. « On se prépare sur le Paris FC actuel, et pas celui d’il y a quelques mois. Je sens que mes joueurs adhèrent au projet. Je sens mon équipe s’engager pleinement dans ce qu’elle fait, et je les incite même à l’être encore plus. »

FC NantesParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, Paris FC