FC Nantes : Kantari perd un titulaire mais s’enflamme avant le Paris FC

Le coach du FC Nantes, Ahmed Kantari, est passé ce vendredi en conférence de presse avant la réception du Paris FC.

Éliminé le week-end dernier par l’OGC Nice (1-1, 3-5 tab) en 16e de finale de la Coupe de France, le FC Nantes s’est tourné sur son match crucial pour le maintien face au Paris FC. Fabien Centonze ne sera pas de la partie, a annoncé ce vendredi Ahmed Kantari en conférence de presse d’avant-match.

« On a Fabien Centonze qui n’est toujours pas disponible pour ce week-end, il est encore un peu juste. Il s’est entraîné à part », a déploré l’entraîneur nantais. Pour rappel, l’ancien Messin avait été contraint de quitter le terrain lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille (0-2), le 4 janvier dernier, à cause de ses ischio-jambiers.

« Je sens que mes joueurs adhèrent au projet »

Devant les médias, Ahmed Kantari est aussi revenu sur l’adversaire du week-end et l’état d’esprit de son groupe. « On se prépare sur le Paris FC actuel, et pas celui d’il y a quelques mois. Je sens que mes joueurs adhèrent au projet. Je sens mon équipe s’engager pleinement dans ce qu’elle fait, et je les incite même à l’être encore plus. »